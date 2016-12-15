港报财经评论：港息跟加是正路，拒绝同步添烦恼--信报12月15日

港息跟加是正路，拒绝同步添烦恼/ 习广思

环球金融市场昨天均窄幅上落，恒指微升9点，大家都在等美国联储局的议息结果。联储局公开市场委员会本港时间今天凌晨公布议息结果，加息四分之一厘已无悬念。去年底联储局加息，香港已经无跟，今次再唔跟，会有一定风险，因为世界环境唔系几太平，未来一年环球政经风险颇多，一旦香江出现资金外流，随时可能要加凸。

本港是否加最优惠利率，视乎银行之间的利益，若今次再不跟上美国利率，可能对楼市发出一个错误的讯息，本港日后也毋须跟美国加息，置业者信以为真，错误上了车，日后会追悔莫及。

美国候任总统特朗普摆明车马，未来会采用赤字预算及举债来谷起经济，未来一年美息上升是市场共识，只是快慢与多少的问题。高盛认为，香港今次若不跟随美国加息，当港美息差进一步扩阔时，会引发资金外流，港元有可能触及弱方保证水平7.85，日后要追加起来，可能会加得更多。

今日凌晨联储局的议息声明及主席耶伦的记者会，市场的关注点是公开市场委员会如何评估来年的加息幅度，原初预期的两次加息共半厘会否向上修订呢？

本栏曾讲过从联储局高层近两周的言论可见，他们今次加息之余，对明年的加息幅度预测多数会采取按兵不动的立场，等特朗普正式上台后，与国会就财政政策达成什么共识，才能决定明年加息的步伐是否要改变。

列根年代推行大幅减税及减少监管的政策，美国随后十多年进入经济繁荣世代，但当年列根是先苦后甜，他上任首两年债息飙升，因为财赤及债务大增，美股下挫。之后美国进入长期荣景，有几多是列根减税宽财政导致的呢？仍不好说。因为当时对经济更大的催化剂是联储局的高息政策克服了恶性通率，通胀回落，恢复企业投资意欲，使股债均进入牛市。

然而，今次没了这一大利好因素，财税政策可发挥多大作用，及其持续性有多强，一切仍待考验。

11月8日特朗普当选美国总统，接着股市与商界都当他是列根翻版，是美国小型企业公布的11月数据，其会员对经济改善的预期指数飙升，招聘计划指数轻微上扬，但经济改善的预期指数与2011年及2014年的水平其实差不多，且远低于2003年至2005年的水平。所以，商界对特朗普是有期望的，但没有奢望他是救世主，一夜之间可令美国经济强大起来。

相比起来，美股却跑得大快了，令人有点高处不胜寒之感。据诺贝尔经济学奖得主Robert Shiller的周期调整市盈率（Cyclically Adjusted Price Earning Ratio, CAPE）已达28.26倍，高于2008年的27.3倍，虽然仍低于2000年的44倍及1929年的32.5倍，CAPE反映的是股市长期估值，对股市短期走势未必有影响，但这样的长期估值水平，代表大家买紧一样十分昂贵的东西，很多利好的因素都已消化其中。

从另一角度看，10年期债息由11月8日特朗普当选以来升了0.7厘，企业债息也抽升。不过，老特的财政政策最快要到明年10月的新财政年度才生效，国会两党对他日后的财政预算会否照单全收，也存在很大问号，股与债的表现可说是超前了很多。

市场对债息前景也有很大分歧，本栏昨天提过滙丰十分看好债市，预料明年底10年期债息会见1.35厘，但＂新债王＂、DoubleLine Capital行政总裁冈拉克（Jeffrey Gundlach）认为，明年特朗普推出新政后，10年期长债息率会升破3厘，而这只是开始，未来4至5年更有可能急升至6厘，但债息升逾3厘后，楼市及股市都会出现问题。

若真如＂新债王＂所言，那很多人都唔得掂，因为金融海啸后8年的低息环境变成常态，环球楼市泡沫处处，香港也不例外，到时又会见负资产业主处处，但愿＂新债王＂的预言不会变成事实。

美股板块近日也出现一些轮动，一些跑得前的特朗普概念板块近日有点脚软软，包括金融股和工业股，反而较落后的公用、健康护理及必需消费品股则升势仍在，能源股更因油组达成减产协议，升势仍然强劲。板块表现变动反映市场对特朗普新政的憧憬正在降温。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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