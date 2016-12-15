港报社评：中国经济新方位，供给侧改革担大旗--经济日报12月15日

中央经济工作会议正举行，昨日《人民日报》在头版发表文章，指目前中国经济进入L形，首次提及中国经济＂新方位＂，称只有通过供给侧改革才能解决新常态下的经济问题。

由此观之，中央对明年经济仍坚持结构调整，将各方面改革深化，不以刺激措施保增长。

每年年底举行的中央经济工作会议将明确下一年经济工作重点。今年第三季各方面数据开始回暖，但很大程度是得力于房地产市场火爆，及基础建设投资刺激，在中央出手调控楼市下，明年能保持今年水平的增长难度大得多。

此外，明年中国经济的压力是多方面的，首先是国际形势的变化，目前世界经济复苏仍然乏力，英国脱欧和特朗普在大选中获胜都会给中国经济增加一些不确定性；因此，如何为明年的经济工作定调，成了外界关注的焦点。

《人民日报》此时发表文章，正是要阐明中央对经济增长的一些观点，提出中国经济＂新方位、新常态＂，就是说过去推动经济增长一套已无法持续，当中包括三方面，一是当经济体成长起来后，不可能像过去维持高速增长；其次，随着各种资源供给下降，而环境约束增强，各方面结构必须优化；再者是中国成为世界工厂的动力已改变，倒逼经济转向创新驱动。中国要进入高收入国家行列，必须从简单模仿转向自主创新。

今年第三季开始，内地宏观数据开始回暖，今年的经济目标已可达标，明年是不是可大踏步前进？文章引述了对经济学家的调查，强调中国经济运行不可能是U形，更不可能是V形，而是L形的走势，大部分学者认为已开始进入L形的横杆。经过调整后，中国经济将进入质量更高、效益更好、更可持续的新的发展阶段。其意义很明显，就是中国经济不应也可不可能再盲目求高速增长，而是以质量先行，在未来一段长时期，经济的L形走势还须持续。

既然过去谋发展的许多老办法不能用也行不通了，文章提出解决之道在于供给侧改革。供给侧改革于2015年底提出，中央管理层今年也多次反覆强调要加强供给侧改革。而在本月9日的政治局会议中，提出＂2017年是推进供给侧结构性改革的深化之年。＂

事实上，所谓＂供给侧改革＂就是要解决现今中国经济中的主要矛盾。文章列举了一些实际例子，如一方面部分行业产能严重过剩，一方面却要大量进口关键装备、高端产品；一方面消费者对质量高、有信誉保障的消费品需求愈来愈大，一方面却是国内供给无法满足，导致境外购物热度不减等。

因此，明年经济主要任务还是要做好五大任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板；以创新推动经济的动力和活力，才能使中国经济真正从＂汗水型＂走向＂智慧型＂。

今年中国经济企稳，但明年面对不明朗因素甚多，用习近平常说的话＂打铁还须自身硬＂，来年中央对经济的主调是＂稳中求进＂，主力仍坚持在各方面改革做得更细致、调整结构、推动产业转型升级，这样才能应对环球经济大环境的风波。（完）

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