港报社评：不管特首是谁，胡国兴政纲值得探讨--信报12月15日

现任特首梁振英于上星期五突然宣布以＂照顾家庭＂为由不争取连任之后，关乎下任特首的选举事宜愈来愈热闹，疑似人选陆续浮出水面。继最早表态将会参选的退休法官胡国兴之后，财政司司长曾俊华现已辞职休假，去马的消息如无意外一两日内公布，政务司司长林郑月娥则因为＂巨大变化＂而重新考虑参选。此外，新民党主席叶刘淑仪今日召开记者会，相信极大机会宣布加入战团。

各路人马营造出来的选举气氛日渐浓厚之余，还传出言之凿凿的黑马参选者，包括世衞总干事陈冯富珍。据分析，陈太的优势独一无二，她是首名联合国组织最高领导的中国人，拥有十年国际最高层次的阅历和管治经验，深受中央政府器重和信任，而且她的政治背景不＂蓝＂也不＂黄＂，没有任何包袱，超然于香港政治纷争和利益纠缠。陈冯富珍今年七月访京之时公开称赞国家主席习近平戒烟成功，这样的言行也被高人解读为重要讯息，足证她与习近平的互信关系远远超越了＂握手几多秒、会面几多分钟＂的境界云云。

姑勿论行将七十的陈太是否黑马，也不管最终的＂真命天子＂是谁，胡国兴昨日率先公布的参选政纲始终值得大家认真讨论一下，因为当中点出了不少必须对症下药的现实问题。要是一千二百名选委及中央政府未有明确的支持对象，不妨参考胡官的政纲，衡量谁有能力解决问题。

胡国兴发表的政纲强调＂心要正，路要正，香港重回正轨＂，他说政改导致的分歧和争拗是香港当前面对的最核心问题，必须在未来五年内解决，否则社会继续撕裂，难以向前发展改善民生，若他当选特首，首要工作就是重启政改，目标在十五年内达至真正的双普选。

胡国兴建议，先从扩大提名委员会和传统立法会功能组别选民基础着手，将目前有投票资格选出一千二百名选委的二十五万合资格选民人数，大幅提升至一百万人，每届逐次增加人数至三百多万，即整体选民人数，最终达致双普选。他认为有关方案只要能获得广大港人支持和立法会三分之二议员赞成，中央亦会同意重启政改。

胡官的构思令人想到美国的＂选举人票制度＂，是否可行？虽然一直有意见指胡官参选仅仅属于陪跑性质，但他提出扩大选民基础的建议仍然可以视作抛砖引玉，即使不可行，也该按此思路探讨下去。

对于长期困扰香港人的房屋问题，胡国兴提出应研究放宽丁屋＂向上发展＂，准许兴建多层＂丁屋大厦＂。他又提议划出＂港人首次置业＂的住宅用地，在地契上标明所建楼房只限没有物业的港人购买、不许出租，日后转手亦只能卖给首次置业的港人。

梁振英任内将房屋问题视作＂重中之重＂，可惜就算连番推出辣招，楼价还是上升，具有针对性杜绝买楼投资的安排，能否纾缓置业自住的困难？同样地，不管谁是陪跑分子或者谁是＂真命天子＂，胡国兴的政纲也有参考意义。现届政府推出的＂港人港地＂政策，由于没有规定只能卖给首次置业的港人，本地投资者仍然可以入市，所以客观效果是没有成效，在政策之下诞生的新楼盘启德一号，尺价跟一般豪宅无异，那么该项政策不妨修订为＂首置港人港地＂。

特首选举多人角逐固然花多眼乱，但好处是有机会在政纲比并方面擦出火花，孰优孰劣让选委会及中央政府有所依循。重启政改及房屋政策都是香港不得不解决的问题，下任特首无论姓甚名谁，积弊不革的话，五年任期恐怕在民怨沸腾的情况之下没有好日子过。 （完）

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