港报社评：高薪未必养廉勤政，高官加薪抵触民情--明报12月15日

行政会议接纳独立委员会建议，明年7月起上调问责局长薪酬12.4%，并订立机制，由下届政府开始，按通胀调整每年问责官员薪酬。政府解释今次问责官员薪酬增幅，相当于2012至2016年的丙类消费物价指数累积变动，属合理水平。纵观国际社会，特区问责官员薪酬水平已很高，加薪逾一成，即便说是追回通胀，亦难免惹来市民质疑。政府已有高薪不一定养廉的例子，在当前社会气氛下，也未必能够吸引优秀人才加入政府这个热厨房。

检讨问责官员薪酬待遇，成了政府换届前的惯例。根据新方案，除局长薪酬调高12.4%，各司长与副局长亦同步调整薪酬，平均加薪约2万至4万元，司长与局长的薪酬差距维持现时3.5%水平，副局长薪酬定在局长薪酬的65%至75%。按推算，目前月薪约33万元的政务司长，加薪后超过37万元；局长月薪近30万元，加薪后达33.5万元；副局长现月薪约19万至22万元，加薪后达约21万至25万元。非建制派和建制派议员对此皆有保留。

政制及内地事务局长谭志源称，现时问责官员薪酬仍维持在2002年水平，强调今次薪酬调整＂合理＂。此说法技术上也许成立，但恐怕不是市民普遍观感。2009年，特区问责官员因应金融海啸，自愿减薪5.38%，与当年高级公务员减薪幅度相若。2012年，独立委员会建议司长局长加薪8.1%，立法会反对，结果梁振英宣布＂冻薪＂，搁置加薪计划。直至去年，政府＂解冻＂问责官员薪酬，＂重回2002年水平＂，但看在市民眼里，实为变相加薪5.38%。今次政府提出上调局长薪酬逾一成，市民的观感是＂两年两度显着加薪＂，出现抵触情绪，可以理解。

撇开市民观感不谈，特区问责官员薪金水平虽不及新加坡，但放诸国际社会，算得上偏高。美国国务卿克里和财政部长杰克卢，每月薪金不过是 17,141美元（13.37万港元），只及特区局长薪酬四成多；台湾一名内阁部长全年薪酬（包括年终奖金）更只得257万台币（62.8万港元），平均每月薪酬是5.2万港元，不及特区局长两成。香港过去一直信奉高薪养廉，惟前政务司长许仕仁卷入贪腐等案件，已重挫这个说法。问责官员薪酬水平应如何厘定，值得重新思考。

2002年，顾问机构Hay Group报告建议主要问责官员薪酬，相当于私人机构总裁薪酬水平40%至45%，局长月入超过30万元，司长月入超过35万元。今次加薪方案，政府认为问责官员薪酬仍维持在2002年水平，已落后于公私营机构，有必要定出按年调整机制，确保薪酬能跟随通胀调整，否则两三年后局长属下的高级公务员，现金薪酬有机会超越局长，不利吸引高级公务员考虑转为政治任命官员，云云。

现今司长局长的薪酬，或许比不上一些公私营机构，例如医管局总裁年薪就高达500万元，只是，为何不是这些＂总裁＂的薪酬偏高了？另外，环顾世界各地，部长级官员与私人机构高层薪酬，并无必然挂鈎或成比例。至于问责局长被属下的常任秘书长等高级公务员赶过，也不见得一定有问题；美国联储局长耶伦位高权重，年薪只有20.17万美元（约157万港元），比联储局总部内过百名最高薪雇员的平均年薪24.65万美元还要低。

出任公职，目的应为服务社会，非为高薪厚禄。去年政府＂解冻＂问责官员薪酬引发争议，食卫局长高永文说不会计较薪酬多少，相信问责官员愿意放下个人专业，加入政府，都是希望服务社会。过去数年，部分问责官员的表现未如理想，遭市民质疑力有不逮，勤政不足，令人关注高薪不代表勤政，也不一定能够招揽贤能之士。当前特区政府延揽人才困难重重，问题不在于薪酬不够高，而在于社会撕裂，党同伐异，政治纷争不休，事事政治化，理性讨论搁一旁，加上特首由小圈子选举产生，认受性不足，结果问责官员常沦为箭靶，令有能者却步，不愿加入政府这个热厨房，影响特区政府团队的管治能力。施政不周，倒过来又令政府遭受更多责难，形成恶性循环，这才是特区政府当前的困局。（完）

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