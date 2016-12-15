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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 08:57 BJT

《汇市简讯》美元/日圆再上一层楼，高见117.77

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* 美元/日圆上涨，因买方认为汇价不会跌回117以下而调高出价

* 日本进口商必须在今天薪酬结算日(Gotobi)东京定盘购汇

* 感觉有一些市场人士在117整数设立新空仓

* 美元/日圆高见117.77，并且伺机测试118.00

* 一路向上最高至120.00的每个整数关卡可能都有触碰失效期权

* 在到117.00前未见到支撑性买单 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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