《中国报摘》--其他报纸重要消息12月15日

**上海证券报**

--从相关渠道获悉，原本由保监会发改部下设的公司治理结构处负责的关联交易监管工作，最近将独立出来，组建关联交易监管处。一场保险关联交易的“排雷”行动，一触即发。

--东方航空 近日B777全货机从西安咸阳机场起飞首航，标志着东方航空率先开通西安直飞阿姆斯特丹的国际货运航班，该航线同时作为陕西省、西安市与东航开启新一轮战略合作的首个标志性成果，未来将在服务国家“一带一路”建设等发挥越来越重要的作用。

**证券时报**

--东江环保 公告，近日已收到中国证监会准许向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元人民币绿色公司债券的批复;这意味着公司有望成为第一家在深交所公开发行绿色债券并上市的企业。

**人民日报**

--从中国证监会获悉，为支持贫困地区产业发展，帮助贫困群众稳定脱贫，证监会对贫困地区企业首次公开发行股票、新三板挂牌、发行债券、并购重组等开辟绿色通道。从目前证监会受理的情况看，贫困地区企业数量较少，在目前发行节奏较快的情况下，对排队公平性的影响微乎其微。(完)