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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 09:28 BJT

国际油市：油价下跌，此前美国升息促使资金撤出大宗商品

油价周三因美元劲升而下跌超过3%。

“美联储升息...推动债券收益率上升，大宗商品普遍受到打击，”新加坡期货经纪商OANDA高级分析师Jeffrey Halley说。

除了美国升息的利空影响，石油输出国组织(OPEC)产量上升的报告也拖累了油价 。

但油价从美国原油库存下滑获得一些支撑。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少260万桶至4.8319亿桶 。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 陈宗琦/张涛)

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