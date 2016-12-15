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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 09:33 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上涨，CFETS指数升至94.94

路透上海12月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日升0.55%至94.94；SDR篮子指数升至95.6，BIS篮子指数升至96.24。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.94%，SDR篮子指数跌3.28%，BIS指数跌5.37%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点

数 人民币 6.9289 -261 欧元 7.2694 681 日圆 5.9068 894 港元 0.8932 -32.6 英镑 8.6783 624 澳元 5.1279 452 新西兰元 4.9209 513 新加坡元 4.8097 390 瑞郎 6.7742 494 加元 5.2136 439 林吉特 0.6402 2.9 卢布 8.9634 1811 泰铢 5.1593 116

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.77，较上日升0.74%；RXY全球在岸人民币指数 报95.99，升1%；RXY参考离岸人民币指数 报95.7，升0.74%；RXY参考在岸人民币指数 报95.91，升1%。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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