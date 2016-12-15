全球金市：金价跌至逾10个月新低，因美联储提高2017年升息次数预期

美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

美国11月零售销售几无增长，工业生产录得八个月来的最大降幅，表明第四季经济增长动能有所放缓。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量周三减少0.80%至849.44吨。

Turquoise Hill Resources Ltd 周三称，已恢复从蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的精矿出货，此前该公司同中国及蒙古国有关当局进行了磋商。(完)

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