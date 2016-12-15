全球金市：金价跌至逾10个月新低，因美联储提高2017年升息次数预期

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美国11月零售销售几无增长，工业生产录得八个月来的最大降幅，表明第四季经济增长动能有所放缓。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量周三减少0.80%至849.44吨。
Turquoise Hill Resources Ltd 周三称，已恢复从蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的精矿出货，此前该公司同中国及蒙古国有关当局进行了磋商。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 张涛/张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。