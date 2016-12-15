重发-金属期市：期铜下跌，受美元上涨打压

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透悉尼12月15日 - 基本金属期货周四开盘涨跌互见，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，因美国升息次数较多的前景支持美元走强。
0100GMT时，LME三个月期铜 跌0.06%至每吨5,718美元，上日为上涨。
上海期交所主力期铜 涨0.6%至每吨46,820元人民币(6,783美元)。
新喀里多尼亚的镍矿石生产商已申请增加对中国的出货量，此前，菲律宾今年的镍矿石供应量受环境整顿打击，造成镍矿石价格大涨。
Turquoise Hill Resources Ltd 周三称，在与中国和蒙古国当局谈判后，已恢复了其蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的精矿石出口。
周三，金价走低，触及十个多月来最低位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息25个基点，并发出明年加快升息步伐的信号，导致美元大涨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王琛；; 审校 张涛/李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。