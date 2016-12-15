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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 09:47 BJT

重发-金属期市：期铜下跌，受美元上涨打压

(重发以删除多余段落)

路透悉尼12月15日 - 基本金属期货周四开盘涨跌互见，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，因美国升息次数较多的前景支持美元走强。

0100GMT时，LME三个月期铜 跌0.06%至每吨5,718美元，上日为上涨。

上海期交所主力期铜 涨0.6%至每吨46,820元人民币(6,783美元)。

新喀里多尼亚的镍矿石生产商已申请增加对中国的出货量，此前，菲律宾今年的镍矿石供应量受环境整顿打击，造成镍矿石价格大涨。

Turquoise Hill Resources Ltd 周三称，在与中国和蒙古国当局谈判后，已恢复了其蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的精矿石出口。

周三，金价走低，触及十个多月来最低位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息25个基点，并发出明年加快升息步伐的信号，导致美元大涨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王琛；; 审校 张涛/李春喜)

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