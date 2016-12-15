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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 09:51 BJT

台湾股市：盘中下跌，受美联储暗示明年加快升息步伐影响

技术权重股走低，全球晶圆代工龙头台积电 跌幅居前，并拖累电子类指数 下跌0.5%。台积电股价跌1.3%。

金融保险类指数 上涨0.4%。(完)

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