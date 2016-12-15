希腊政经：总理拟在圣诞派发惠民福利金，欧元区债权人恼火搁置减债协议

路透布鲁塞尔12月14日 - 欧元区纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)表示，欧元区债权人周三搁置一项对希腊的短期债务减免协议，因之前雅典政府提出一项针对退休者的一次性支出。

欧元区财长12月5日同意给予希腊短期债务减免，能让公共债务与国内生产总值(GDP)之比在2060年底前降低20个百分点。

但不过三天光景，希腊总理齐普拉斯旋即表示，政府将在圣诞节前一次性支出6.17亿欧元，作为给低收入退休人士的福利，原因是希腊已经超越2016年的基本预算盈余目标。

另外，希腊政府决定将该国某些岛屿的增值税(VAT)减免比率继续维持在30%水平，也令债权人感到恼火。

“在希腊政府近期针对养老退休金与增值税，提议支出额外的财政资源后，我们的管理机关已暂时搁置他们的决定，”ESM一名发言人表示。

“目前各机构正在评估希腊政府这些决定对ESM计划之承诺与目标的冲击。接着(我们)将分析这些机构的评估，然后决定如何继续，”ESM这名发言人说。