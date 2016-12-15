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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 11:56 BJT

路透调查：台湾11月外销订单金额料年增5%，连四个月正增长

* 台湾11月外销订单金额预估年增5%(上月为年增0.3%)
    * 数据将于12月20日(周二)0800GMT公布

    路透台北12月15日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾11月外
销订单金额料较上年同期增长5%，为连续第四个月增长。
    
    先前分析师指出，11月外销订单因欧美感恩节及12月耶诞节提前拉货
效应，应有机会走高；而美国升息若使台币贬值，也有利于出口。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对11月外销订单的预估年变动率：(%)

 金融机构          预估值
 澳盛银行           1.00
 法国巴黎银行       7.70
 星展银行           7.40
 富兰克林华美投     -0.80
 信               
 安智银行           5.00
 元富投顾           6.60
 永丰投顾           5.95
 法国兴业银行       5.00
 台新投顾           1.50
 元大投顾           3.50
 中值               5.00
 (完) 

 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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