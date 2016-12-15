路透调查：台湾11月外销订单金额料年增5%，连四个月正增长

* 台湾11月外销订单金额预估年增5%(上月为年增0.3%) * 数据将于12月20日(周二)0800GMT公布 路透台北12月15日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾11月外 销订单金额料较上年同期增长5%，为连续第四个月增长。 先前分析师指出，11月外销订单因欧美感恩节及12月耶诞节提前拉货 效应，应有机会走高；而美国升息若使台币贬值，也有利于出口。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对11月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 1.00 法国巴黎银行 7.70 星展银行 7.40 富兰克林华美投 -0.80 信 安智银行 5.00 元富投顾 6.60 永丰投顾 5.95 法国兴业银行 5.00 台新投顾 1.50 元大投顾 3.50 中值 5.00 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)