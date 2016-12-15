路透调查：台湾11月外销订单金额料年增5%，连四个月正增长

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 台湾11月外销订单金额预估年增5%(上月为年增0.3%) * 数据将于12月20日(周二)0800GMT公布 路透台北12月15日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾11月外 销订单金额料较上年同期增长5%，为连续第四个月增长。 先前分析师指出，11月外销订单因欧美感恩节及12月耶诞节提前拉货 效应，应有机会走高；而美国升息若使台币贬值，也有利于出口。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对11月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 1.00 法国巴黎银行 7.70 星展银行 7.40 富兰克林华美投 -0.80 信 安智银行 5.00 元富投顾 6.60 永丰投顾 5.95 法国兴业银行 5.00 台新投顾 1.50 元大投顾 3.50 中值 5.00 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。