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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 11:24 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币兑美元早盘跌幅缩减，因出口商抛压源源不绝

* FED调高明年升息预估，亚币大贬带动台币走弱

* 出口商抛汇令台币缩减贬幅至约1角 (新增细节和评论)

路透台北12月15日 - 台币兑美元 周四早盘短暂贬破32大关后旋即缩减跌势。交易员表示，美联储如预期升息一码，且加快明年升息速度预估，台币甫开盘即贬破32元，但之后外商银带领一波美元卖盘，加上出口商跟进，台币缩减跌幅至1角以内。

他们表示，出口商美元抛盘压力不小，尤其台币几度向32扣关未果，使得出口商在接近32的价位一际，忍不住压力抛出美元。

〞出口商还是急啊! 一看到32，不卖就马上下来没有了。〞一本地小型商银交易员说。

他们也说，短期内除非外资有大规模的汇出需求，否则台币恐难贬破32关卡。

〞不要用国际美元的行情衡量台币，要看供需啊!〞大型官股汇银人士说。

汇银人士表示，台币走势强于亚币，而央行也未做任何干预动作。他们预估，台币今日主要的交易区间在31.850-31.950。

本地时间11:11，台币兑美元贬约1角报31.905，交投区间介于31.880-32.050，上日收在31.803。

韩元兑美元 报1,179.3，上日收在1,169.7；台股加权指数 则跌0.54%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.845/31.870，上日收在31.860。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.850-31.950

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