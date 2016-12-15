更新版 1-台湾汇市：台币兑美元早盘跌幅缩减，因出口商抛压源源不绝

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* FED调高明年升息预估，亚币大贬带动台币走弱
* 出口商抛汇令台币缩减贬幅至约1角 (新增细节和评论)
路透台北12月15日 - 台币兑美元 周四早盘短暂贬破32大关后旋即缩减跌势。交易员表示，美联储如预期升息一码，且加快明年升息速度预估，台币甫开盘即贬破32元，但之后外商银带领一波美元卖盘，加上出口商跟进，台币缩减跌幅至1角以内。
他们表示，出口商美元抛盘压力不小，尤其台币几度向32扣关未果，使得出口商在接近32的价位一际，忍不住压力抛出美元。
〞出口商还是急啊! 一看到32，不卖就马上下来没有了。〞一本地小型商银交易员说。
他们也说，短期内除非外资有大规模的汇出需求，否则台币恐难贬破32关卡。
〞不要用国际美元的行情衡量台币，要看供需啊!〞大型官股汇银人士说。
汇银人士表示，台币走势强于亚币，而央行也未做任何干预动作。他们预估，台币今日主要的交易区间在31.850-31.950。
本地时间11:11，台币兑美元贬约1角报31.905，交投区间介于31.880-32.050，上日收在31.803。
韩元兑美元 报1,179.3，上日收在1,169.7；台股加权指数 则跌0.54%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.845/31.870，上日收在31.860。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.850-31.950
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