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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 10:46 BJT

日本股市：日经指数走高，因美国决定升息后日圆走软

“日本股市在上涨，因疲弱日圆在支撑整体人气。但在长期而言，投资者预计美联储将继续与市场对话，以缓解对负面风险的担忧，”Amundi Japan市场投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说道。

美元兑日圆 隔夜大涨逾1.5%至10个月高位117.85日圆，最新报117.64日圆。

出口股上涨，丰田汽车 涨1.28%，本田汽车 涨1.06%，爱德万测试(Advantest) 涨1.64%。

矿业类股走势相反，此前美国升息导致大量资金流出大宗商品，造成油价下跌。日本国际石油开发帝石 跌1.39%，日本Petroleum Exploration 跌2.47%。

JPX日经400指数 上涨0.01%至13,774.68。(完)

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