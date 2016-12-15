日本股市：日经指数走高，因美国决定升息后日圆走软

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“日本股市在上涨，因疲弱日圆在支撑整体人气。但在长期而言，投资者预计美联储将继续与市场对话，以缓解对负面风险的担忧，”Amundi Japan市场投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说道。
美元兑日圆 隔夜大涨逾1.5%至10个月高位117.85日圆，最新报117.64日圆。
出口股上涨，丰田汽车 涨1.28%，本田汽车 涨1.06%，爱德万测试(Advantest) 涨1.64%。
矿业类股走势相反，此前美国升息导致大量资金流出大宗商品，造成油价下跌。日本国际石油开发帝石 跌1.39%，日本Petroleum Exploration 跌2.47%。
JPX日经400指数 上涨0.01%至13,774.68。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。