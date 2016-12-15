《全球主要央行动态》--12月8日-12月15日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月8日-12月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储和)升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。在一系列总体强劲的经济数据公布后，市场认为升息基本是板上钉钉。

美联储12月13-14日货币政策会议后发布的声明全文

**欧洲**

欧洲央行宣布，将从明年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。央行还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

欧洲央行决定将主要再融资操作和隔夜贷款工具、隔夜存款工具利率分别保持在0.00%、0.25%和负0.40%不变。

欧洲央行(ECB)管委暨拉脱维亚央行总裁瑞姆塞维奇斯表示，由于存在高度不确定性，欧元区银行业者没有将廉价信贷传导至经济，因此欧洲央行的印钞计划本身不足以提振经济增长。

欧洲央行管委会成员魏德曼表示，不能排除政府介入意大利银行业救援行动。这令意大利当局对西雅那银行(Banca MPS)BMPS.MI伸出援手的压力更大。“国家以及投资者对危机解决方案的参与永远无法排除，”魏德曼对周日版德国法兰克福汇报表示。

欧洲央行执委科尔称，欧洲央行放缓购债步伐的决定，是对欧元区经济具有信心的信号，不过在即将步入明年大选密集年之际，区域经济仍需要得到保护。“不论是欧元区内部还是外部，都存在政治风险。政治风险并不由欧洲央行控制，而是政客的事，”科尔在法国电台Europe 1表示。

**日韩**

韩国央行连续第六个月一如预期宣布，维持指标利率在纪录低点不变。就在几个小时前，美国联邦储备理事会(美联储)刚刚公布了今年以来的首次升息决定。韩国央行一位新闻官员称央行货币政策委员会维持基本利率(base rate)在1.25%不变，但没有给予详细说明。

日本央行的一位高官称，该央行决定在其例行购债操作中增加超长期公债的购买规模，这反映出近来超长期公债收益率迅速上升。他对路透表示“此举旨在引导收益率曲线向合适的情况移动...是考虑到近来超长期公债收益率迅速上涨，以及出于对可能出现进一步波动的担忧。”

**中国**

中国央行参事盛松成称，中国经济刚刚企稳，又临近年末流动性紧张关头，目前不必也不太可能加息；加息条件是否成熟仍待观察。此外，维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急。他在接受第一财经的专访时并称，目前中国加息条件尚不完全成熟，而12月15日美联储很可能率先加息，仍需观测明年其加息的进程和影响，以及中国通胀、经济运行等数据的变化，才能判断加息条件是否成熟。

香港金融管理局宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1%，跟随美联储稍早宣布加息25基点，为一年来首次加息。金管局总裁陈德霖表示，美元利率正常化步伐仍存在颇大不确定性，虽然港美息差扩阔有可能导致港元资金流走，但估计港元利率上升步伐将会渐进。

**其它**

冰岛央行将指标利率从5.25%下调到5%。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......