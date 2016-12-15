澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元下滑，但兑日圆触及多月新高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“就业人口跳升，进一步证明第三季GDP下滑只是短暂现象，无须担忧，”凯投宏观(Capital Economics)澳洲与新西兰首席分析师Paul Dales表示。
利率期货市场<0#YIB:>对澳洲央行降息概率的预估略有回落，暗示到2017年年中降息一次的概率为10%，就业报告公布前为14%。
澳元与新西兰元兑多数主要货币皆占上风，尤其是兑日圆。
新西兰元兑日圆 高至83.56，创下18个月来最高水平；澳元兑日圆 经过四次尝试，也终于攻克了86.50附近的强大阻力。
新西兰元兑美元 触及10日低点0.7090美元，周三高见0.7239。新西兰元兑澳元同样失守，澳元上涨0.5%，报1.0440新西兰元。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/陈宗琦；审校 高琦/王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。