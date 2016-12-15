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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 10:55 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元下滑，但兑日圆触及多月新高

“就业人口跳升，进一步证明第三季GDP下滑只是短暂现象，无须担忧，”凯投宏观(Capital Economics)澳洲与新西兰首席分析师Paul Dales表示。

利率期货市场<0#YIB:>对澳洲央行降息概率的预估略有回落，暗示到2017年年中降息一次的概率为10%，就业报告公布前为14%。

澳元与新西兰元兑多数主要货币皆占上风，尤其是兑日圆。

新西兰元兑日圆 高至83.56，创下18个月来最高水平；澳元兑日圆 经过四次尝试，也终于攻克了86.50附近的强大阻力。

新西兰元兑美元 触及10日低点0.7090美元，周三高见0.7239。新西兰元兑澳元同样失守，澳元上涨0.5%，报1.0440新西兰元。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/陈宗琦；审校 高琦/王颖)

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