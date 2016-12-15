芝加哥期市：大豆期货跌至三周低点，因阿根廷良好天气缓解减产担忧

--------------------------------0158GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 416.50 -1.50 -0.36% -0.18% 419.96 46 CBOT玉米 360.50 -1.50 -0.41% +0.00% 355.77 55 CBOT大豆 1018.75 -5.00 -0.49% -1.19% 1016.5 39 CBOT稻米 9.70 -$0.01 -0.10% -1.62% $9.71 44 美国原油 50.86 -$0.18 -0.35% -3.73% $47.62 54 汇率 欧元/美元 $1.051 -$0.011 -1.08% -1.17% 美元/澳元 0.7422 -0.008 -1.01% -0.99% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉/于春红)