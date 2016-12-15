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货币新闻 | 2016年 12月 15日 星期四 10:51 BJT

芝加哥期市：大豆期货跌至三周低点，因阿根廷良好天气缓解减产担忧

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           416.50    -1.50   -0.36%    -0.18%    419.96    46
    CBOT玉米           360.50    -1.50   -0.41%    +0.00%    355.77    55
    CBOT大豆          1018.75    -5.00   -0.49%    -1.19%    1016.5    39
    CBOT稻米             9.70   -$0.01   -0.10%    -1.62%     $9.71    44
    美国原油            50.86   -$0.18   -0.35%    -3.73%    $47.62    54
    汇率
    欧元/美元          $1.051  -$0.011   -1.08%       -1.17%
    美元/澳元          0.7422   -0.008   -1.01%       -0.99% 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉/于春红)

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