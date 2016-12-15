香港个股：蒙牛乳业料2016年度业绩转亏，受附属公司亏损及去库存拖累

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月15日 - 中国主要乳制品生产企业--蒙牛乳业 周四发出盈警，预期截至12月底止业绩将转盈为亏，主要原因包括旗下婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际 业绩预期亏损、公司去库存等。
蒙牛乳业早盘中段股价下挫近5%，雅士利则跌近2%。
蒙牛乳业表示，预计2016年度将录得较大亏损，但未有透露金额，这将为公司自2008年以来再现亏损。公司表示，除雅士利将录得亏损外，经审慎考虑雅士利近年经营状况和财务表现，将会在本年度对相关奶粉産品业务录得之商誉进行减值拨备。
此外，爲营运资金管理之目的，蒙牛乳业称一直致力通过各种措施优化其原料奶粉库存水平，包括以市场价出售多余存货，因而导致亏损；以及公司一家重要的联营公司今年12月底止年度预计将会录得亏损，因此导致公司相应录得应占联营公司亏损。
蒙牛乳业2015年度的净利为23.67亿元人民币，公司2016年上半年净利则为10.77亿元。该公司自2004年上市以来，曾在2008年度录得年度业绩亏损，当年净亏9.49亿元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。