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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 10:56 BJT

日本股市：日经指数早盘收低，投资者在七天连涨后了结获利

路透东京12月15日 - 日股日经指数周四早盘在震荡交投中略微下跌，在消化对美国联邦储备理事会(美联储/FED)一年来首次加息的决定后，投资者趁连涨七天了结获利。

日经指数 早盘收低0.15%报19,225.24点，盘中一度高见19,436.90点。

美联储会议决定出炉后美元兑日圆上涨，带动日经指数稍早上扬。美联储一年来首次加息，并暗示未来加息步伐可能快于市场预期。日本出口股受益于日圆疲软。

东证股价指数指数 持平报1,538.99点，稍早在2015年最后一个交易日收盘价1,547.30点上方交投。

JPX-日经400指数 也持平报13,774.68点。(完)

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