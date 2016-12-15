日本股市：日经指数早盘收低，投资者在七天连涨后了结获利

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月15日 - 日股日经指数周四早盘在震荡交投中略微下跌，在消化对美国联邦储备理事会(美联储/FED)一年来首次加息的决定后，投资者趁连涨七天了结获利。
日经指数 早盘收低0.15%报19,225.24点，盘中一度高见19,436.90点。
美联储会议决定出炉后美元兑日圆上涨，带动日经指数稍早上扬。美联储一年来首次加息，并暗示未来加息步伐可能快于市场预期。日本出口股受益于日圆疲软。
东证股价指数指数 持平报1,538.99点，稍早在2015年最后一个交易日收盘价1,547.30点上方交投。
JPX-日经400指数 也持平报13,774.68点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。