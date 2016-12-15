《国际主要央行公开市场操作一览》--12月15日

路透上海12月15日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行12月宣布，将从明年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。11月1日亦未扩大刺激措施，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

12/14 隔夜逆回购 -1,695.63 0.25%(固定利率)

12/13 隔夜逆回购 -2,384.60 0.25%(固定利率)

12/12 隔夜逆回购 -1,893.30 0.25%(固定利率)

12/9 三夜逆回购 -1,857.99 0.25%(固定利率)

12/8 隔夜逆回购 -1,863.13 0.25%(固定利率)

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永久操作：

12/13 买入MBS 12.97 --

12/12 买入MBS 22.95 --

12/9 买入MBS 14.08 --

12/8 买入MBS 13.40 --

12/8 买入MBS 8.14 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储和)升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。在一系列总体强劲的经济数据公布后，市场认为升息基本是板上钉钉。

--美联储12月13-14日货币政策会议后发布的声明全文

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/14 21天期反向交易 43.40亿美元 1.13%(固定利率)

12/13 七天期反向交易 368.22 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行宣布，将从明年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。央行还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

--欧洲央行决定将主要再融资操作和隔夜贷款工具、隔夜存款工具利率分别保持在0.00%、0.25%和负0.40%不变。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 314,130

上周三 311,930

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当期变化 +2,200

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行的一位高官称，该央行决定在其例行购债操作中增加超长期公债的购买规模，这反映出近来超长期公债收益率迅速上升。他对路透表示“此举旨在引导收益率曲线向合适的情况移动...是考虑到近来超长期公债收益率迅速上涨，以及出于对可能出现进一步波动的担忧。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,603亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,825亿台币，发行余额减222亿台币。

--台湾央行周三宣布，当日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.705%。该利率大致符合市场预期，并较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。

--台湾央行周二发行2,406.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,606.5亿台币，发行余额减200亿台币。

--台湾央行周一发行5,243亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,840亿台币，发行余额减597亿台币。 (完)