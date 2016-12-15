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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 11:43 BJT

《全球汇市》美元指数升至14年高点，美联储决策为美元涨势又注入动能

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0508  1.0535  -0.26  -3.24  1.0860
    美元/日圆            117.37  117.03  +0.29  -2.44  120.30
    欧元/日圆         123.32  123.29  +0.02  -5.48  130.47
    美元/瑞郎            1.0225  1.0202  +0.23  +2.07  1.0018
    英镑/美元            1.2538  1.2563  -0.20 -14.93  1.4738
    美元/加元            1.3290  1.3279  +0.08  -3.97  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9340  6.9249  +0.13  +5.57  6.5680
    澳元/美元            0.7416  0.7402  +0.19  +1.94  0.7275
    新西兰元/美元        0.7099  0.7116  -0.24  +4.01  0.6825
    澳元/日圆         87.040  86.670  +0.43  -0.66  87.620
    新西兰元/日圆     83.360  83.280  +0.10  +1.68  81.980
    英镑/日圆         147.17  146.96  +0.14 -16.96  177.22
    澳元/新西兰元     1.0438  1.0399  +0.38  -2.12  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 高琦/李爽/戴素萍/李春喜/侯雪苹；审校 杜明霞/白云/张明钧/艾茂林)

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