中国汇市：人民币早盘创八年半新低，因FED加息并暗示加快升息步伐

* 人民币早盘随中间价大跌至八年半低点

* 离岸人民币流动性依旧偏紧

* 客盘购汇意愿降低，成交明显回落

* 美联储明年将持续加息，人民币仍承压

* 年内破“7”概率并不大

路透上海12月15日 - 人民币兑美元即期 周四早盘缩量大跌，与中间价同创八年半新低，因美联储(FED)加息并暗示加快升息步伐。交易员称，为稳定预期，监管层打出组合拳，对中间价启动过滤机制，同时稳定在岸波动点位，客盘购汇意愿有所下降，离岸则收紧人民币流动性。

他们并认为，美联储后续仍有加息动作，将令人民币继续承压，但监管层料仍会控制贬值速度，年内破“7”概率并不大，甚至不排除短期内借美元调整推动人民币阶段反弹的可能。

“感觉汇率的压力确实蛮大的，接下来要看央妈对汇率的容忍底线，...如果今年就破7，明年购汇额度出来，购汇凶猛的话，那跌起来就是无底洞了。”一中资行交易员称。

人民币兑美元中间价 今日报6.9289元，上日为6.9028元。稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.9390元附近。

今日离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续上行，其中隔夜 由周三的7.32233%大涨444个基点至11.76367%；周三隔夜HIBOR已涨271个基点。一年期HIBOR 亦升57个基点至6.66783%。

另外，路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周四盘中一度大涨1,262个基点至16.125%，最则新报8.255%；一年期的掉期隐含利率 则最多涨36个基点至6.137%，最新报6.080%。

本地时间11:46，离岸人民币兑美元即期 跌0.12%至6.9345元。在岸人民币即期 报6.9342元，上日收报6.9049元；目前两地价差为3点。人民币兑美元即期成交额 为101.73亿美元，上日半日为187.25亿美元。

全球汇市方面，美元指数周四升至14年高点附近，在美联储提高2017年预计升息次数后获得极大提振，从而为特朗普胜选后持续一个月的涨势再度提供动能，并打压新兴市场货币。

美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，预计升息三次，以适应新政府的政策。即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9335，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2942、5.9112和8.7014。