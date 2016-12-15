主要国家经济指标预测--12月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 中国银行结售汇数据 11月 -- -- -- 中国银行涉外代客收付款数据 11月 -- -- 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 50.36 0200 海外投资者持有新西兰公债比例 11月 -- 61.0% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 40.31 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 34.54 0745 法国企业景气指数 12月 103 103 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.78 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.7 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 10月 顺差290 顺差265 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.6% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.2% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负5 负3 1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 124.0 126.0 建筑许可(较前月) -- +2.9% 房屋开工年率(万户) 123.0 132.3 房屋开工(较前月) -- +25.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月15日 0030 澳洲就业人数(万人) 11月 增加3.91 增加2.0 全职就业人数(万人) 增加3.93 -- 就业参与率 64.6% 64.5% 失业率 5.7% 5.6% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 51.9 -- -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 顺差82 -- 出口(较上年同期) +2.5% -- 进口(较上年同期) +9.3% -- -- 韩国央行利率决定 12月 1.25% 1.25% 0830 瑞士利率目标区间 第四季 负1.25-负0.25% -- 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.5 51.9 服务业PMI 52.6 52.0 综合PMI 52.8 51.6 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 55.5 54.5 服务业PMI 53.8 54.9 综合PMI 54.8 54.8 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 54.9 53.7 服务业PMI 53.1 53.8 综合PMI 53.9 53.9 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +5.9% +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.5% +0.1% (较上年同期) +6.6% +6.1% 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 56.29 -- 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 41.28 -- 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 49.51 -- 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 35.64 -- 1200 英国央行利率决定 12月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息)(升息-不变-降息) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -0.3% -0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 25.4 25.5 四周均值(万人) 25.775 -- 续请失业金人数(万人) 12月3日当周 201.8 202.5 1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,130 赤字1,116 1330 美国纽约联储制造业指数 12月 正9.0 正4.00 1330 美国费城联储制造业指数 12月 正21.5 正9.0 1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.8% +0.4% 1445 美国Markit制造业PMI 12月初值 54.2 -- 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 70 63 1630 美国克利夫兰联储CPI 11月 +0.2% -- 2100 美国整体资本流动(亿美元) 10月 净流入188 -- 外资购买美国公债(亿美元) 净卖出635 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英/李春喜；审校 王颖)