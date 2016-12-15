中国经济：第二批PPP示范项目明年3月底前落地，谨防借PPP变相融资--财政部

路透北京12月15日 - 中国财政部副部长史耀斌称，要确保第一批中央财政示范PPP（政府和社会资本合作）项目在2016年底前全部落地，第二批示范项目在2017年3月底前全部落地，第三批示范项目在2017年9月底前全部落地。但对一些地方假借PPP搞变相融资需要引起高度重视。

财政部网站刊登他在全国财政系统PPP工作推进会暨示范项目督导会上的讲话。他提到，目前PPP改革仍然面临着观念转变不到位、改革发展不平衡、民营资本参与率不高、部分项目实施不规范、法律保障和政策衔接不健全等亟待解决的问题和挑战。

“一些地方的思维仍然停留在融资搞建设上，打着PPP的旗号采取政府承担兜底责任的形式，政府回购、明股实债、固定回报等变相融资问题较为突出。部分项目缺乏运营和绩效考核，实质上是拉长版BT。这些做法既产生一定的挤出效应，影响PPP模式的规范推广，也增加了地方政府债务风险隐患。”史耀斌称。

截至今年10月末，财政部PPP综合信息平台入库项目10,685个，总投资12.7万亿元人民币。

史耀斌提到，在项目落地方面，财政部联合20个部门，在地方上报的1,174个项目中评选出516个第三批示范项目，截至8月末，第一批、第二批示范项目落地率分别为76%和52%。

他指出，推动立法方面，在对国际立法经验及国内实践深入研究基础上，起草了立法草稿，目前正按照国务院要求，积极配合法制办制定PPP条例。

**PPP推进过程问题不容忽视**

史耀斌指出，尽管今年PPP项目迎来了“落地年”，一些开始运营的PPP项目，显现了较好的经济效益和社会效应，但存在民营资本参与率不高、部分项目实施不规范、法律保障和政策衔接不健全等亟待解决的问题和挑战。

他指出，部分地方观念转变不到位，片面追求投资和GDP增长，不加区分地扩大、泛化PPP模式的使用范围，甚至将一些纯商业化项目硬套PPP模式，并对社会资本承诺过高的回报率，这不符合社会资本合理盈利而不暴利的要求，会损害公共利益。

二是将PPP模式简单理解为融资手段，且程序复杂、管理要求高，认为不如财政直接投入或银行贷款等传统融资方式简单，采用PPP模式的主动性不强。三是个别政府通过设置高额保证金、注册资本、银行存款等条件，制造“隐性门槛”，规避采购环节的竞争，难以实现“物有所值”。

改革发展不平衡，体现在行业发展不平衡和地区发展不平衡。从项目库情况看，中西部地区进展较快，PPP项目数量较多，截至今年10月末，数量位居前五的省份，除山东外，全部是中西部省份。

史耀斌提到，引导民营资本参与提供公共服务，是PPP改革工作的主要任务之一。从实际进展看，目前民营资本参与PPP的积极性并不高，分析其原因：一是部分政府在观念上有误区。一些地方不愿意和民营资本打交道，认为不可控、风险高，加上项目操作复杂、技术要求高，和民营资本合作会面临较大的审计、舆论压力，如果民营资本收益高了，容易引发国有资产流失、政府监管不力、利益输送等质疑。

二是对民营资本的权益保障不足。主要是法律保障不足的问题。PPP项目合作期比较长，民营资本担心合同无法正常履行，如果政府方违约，缺乏有效渠道维护自身的合法权益。三是民营资本自身能力有待培育。目前除污水处理、垃圾处理等较为成熟的行业外，不少领域、特别是交通轨道领域缺乏有实力承接PPP项目的民营资本，客观上造成国企、特别是央企唱主角的现象。

一些项目在实施过程中出现了不规范的现象，需要引起高度重视，主要包括假借PPP搞变相融资。刻意规避PPP管理要求，借道政府购买服务等方式变相上项目，把政府购买服务的范围泛化到几乎所有公共服务。

“重数量、轻质量”，项目前期准备工作不扎实。在第三批示范项目评审过程中，有的项目必要的可研报告尚未完成，立项流程存在瑕疵；很多项目物有所值评价报告、财政承受能力论证报告流于形式，照搬模板，给未来项目实施埋下很大隐患。

此外，目前基础性的PPP制度框架已经建立，但在法律保障上还需要进一步提升，还存在法律保障和政策衔接不健全，由于缺乏专门立法，PPP项目各个环节如何适用现行法律不尽清晰，相关各方利益难以顺利通过法律途径得到明确保障，社会资本对PPP政策的稳定性和项目长期运营心存顾虑。