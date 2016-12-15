中国货币市场：供给再收敛资金愈发趋紧，逆回购加码但预期仍难乐观

路透上海12月15日 - 中国银行间市场周四流动性愈发趋紧，机构心态更显谨慎。交易员称，美联储如预期升息后，虽然央行公开市场今日逆回购加码以稳定预期，但在年底临近及月度缴税开始陆续走款扰动下，早间大行供给继续收缩，非银类机构轧平头寸难度更为突出。

他们并表示，美国进入加息周期，国内人民币贬值压力不减，外汇占款流出趋势加大，资金面短期仍面临多重挑战，机构仍寄望未来央行能提供援助。

“紧啊，这一波感觉就是慢慢开始收的，大行都没怎么出，长期资金价格又很高。”上海一银行交易员称，央行公开市场投放多了一些，也是为了稳定预期，据说大行受指导，后来出了一些七天期限的资金，但是量也不多。

央行公开市场今日进行总额2,450亿元人民币的逆回购操作，单日净投放1,450亿元。

她并指出，早上现券暴跌，美联储加息等多重利空消息连环发酵，市场心态一下子就都很谨慎了。由于担心流动性风险，机构大多都不太愿意融出，大一点的银行类机构还稍微好点，一些小机构和非银类就很难借到资金了。

美国联邦储备理事会(FED)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，预计升息三次，以适应新政府的政策。 受此影响，人民币兑美元即期 周四早盘缩量大跌，与中间价同创八年半新低。

上述交易员还表示，线上21天期限资金价格已经到7.5%左右，机构跨年备付的压力仍大，市场情绪能否进一步缓解，仍旧需要央行施以援手。

临近中午，仍有部分非银机构尚未轧平头寸。华北一券商交易称，“还没平啊，上午很多机构都不敢出，看看下午会不会改善一些吧”。

中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元人民币，降幅创10个月新高，凸显跨境资金流出压力依然较大同时，亦直接加剧国内流动性紧张局面。这给金融市场带来一定冲击，也让货币政策持续承压。

以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2721 2.2624 +0.97

七天 2.5076 2.5268 -1.92

14天 3.2025 3.1455 +5.70

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 11.7550 2.3850 +937.00

七天 4.4250 3.3350 +109.00

14天 4.5100 3.0000 +151.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.2800 2.2800 +0.00

七天 2.5000 2.8900 -39.00

14天 3.5000 3.2500 +25.00

Shibor

其中:隔夜 2.3110 2.3000 +1.10

七天 2.5050 2.4990 +0.60

三个月 3.1635 3.1568 +0.67