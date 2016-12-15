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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 12:38 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在强势美元主宰下向0.8400靠拢

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* 欧元/英镑在亚洲盘呈现十字星，较昨日持平，在美元强势主导之下有向0.8400靠拢的态势

* 今日亚洲盘相当忙碌，已消化美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议 reut.rs/2hy03Ru

* 今日欧洲数据较多，英国央行利率决定及英国零售销售数据是主要焦点

* 中性动能研究显示，5日、10日及20日均线下滑--格局稍偏向负面

* 图表reut.rs/2gLqiqX

(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)

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