《路透晚报》--12月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球经济：美联储决议将造成金融动荡，美元走强将制造混乱--新华

中国新华社发表评论称，美国联邦储备理事会(美联储,FED)加息决议将造成新一轮金融动荡， 如果美国加快加息步伐推升美元汇率，将“给全球造成混乱”。

--《分析》中国将拿美国汽车商开刀，对特朗普台湾立场还以颜色

中国计划对被控价格垄断的美国汽车厂商开罚，表明如果美国总统当选人特朗普颠覆了中美两国数十年来的关系，中国可能将还以颜色。

--中国央企：监事会发现部分央企存在违规违纪问题，需高度重视--国资委

中国国务院国资委表示，国有重点大型企业监事会在督查中发现，部分企业违规从事大宗商品融资性贸易和垫资业务等问题和风险，需要引起高度重视。下一步，监事会将强化当期和事中监督，对企业境外国有资产逐步实现常态化监督检查，切实维护国有资产安全。

--中国数据：1-11月FDI同比增长3.9 %，ODI同比大增55.3%--商务部

中国商务部公布，1-11月实际使用外资金额（FDI）7,318亿元人民币（折1,137.9亿美元），同比增长3.9%（未含银行、证券、保险领域数据）。路透计算11月当月实际使用外资金额655亿元，同比增0.9%。

--中国汽车：明年对1.6升及以下排量乘用车减按7.5%征购置税--财政部

中国财政部和国家税务总局联合发布通知称，自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。

--中国经济：第二批PPP示范项目明年3月底前落地，谨防借PPP变相融资--财政部

中国财政部副部长史耀斌称，要确保第一批中央财政示范PPP（政府和社会资本合作）项目在2016年底前全部落地，第二批示范项目在2017年3月底前全部落地，第三批示范项目在2017年9月底前全部落地。但对一些地方假借PPP搞变相融资需要引起高度重视。

--《独家新闻》中国投资者收购芝加哥证交所获美国外资审议委员会放行

据路透看到的美国财政部文件，美国外资审议委员会(CFIUS)本周批准了重庆财信企业集团牵头的中国投资者收购芝加哥证交所(CHX)的交易。

--香港金融：上调基本利率25个基点，料港元利率上升步伐渐进--金管局

香港金融管理局周四宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1%，跟随美联储稍早宣布加息25基点，为一年来首次加息。金管局总裁陈德霖表示，美元利率正常化步伐仍存在颇大不确定性，虽然港美息差扩阔有可能导致港元资金流走，但估计港元利率上升步伐将会渐进。

--台湾经济：明年经济成长预估1.74%，CPI年增0.99%--台综院

台湾民间智库--台湾综合经济研究院预估，台湾明年经济料成长1.74%，CPI年增0.99%；政府应采行扩大财政支出，以刺激经济成长。

--路透调查：台湾11月外销订单金额料年增5%，连四个月正增长

路透调查10家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期增长5%，为连续第四个月增长。

【固定收益】

--《综述》内忧外患夹击中国债市崩跌，寒冬已至回暖暂难期

美联储（FED）加息虽然符合预期，但全球市场依然一片哀嚎。本已风声鹤唳的中国银行间债券市场早盘加速崩跌，现券收益率和利率互换（IRS）全线飙涨，国债期货亦一度跌停。近期银行间市场流动性问题以及经济基本面渐显暖意，极度脆弱的市场情绪在美联储加息后集中爆发。短期来看，央行虽维稳姿态未改，但受内外因素的约束，政策进一步宽松的概率不大，债市调整趋势依旧。

--中国个股：国海证券称相关人员伪造印章签订债券业务协议，仍在继续核查

针对媒体报导的债券业务风险事件，中国中型券商--国海证券午间发布公告称，相关人员系伪造公司印章签订了有关债券业务协议，公司并未授权上述人员开展相关业务，对于该行为，公司将追究其刑事责任。

--中国公开市场：今日将共进行2,450亿元逆回购，单日净投放1,450亿元

中国央行公开市场今日进行总额2,450亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期450元，28天期600亿元。据此计算，单日净投放1,450亿元。

--中国货币市场：供给再收敛资金愈发趋紧，逆回购加码但预期仍难乐观

中国银行间市场周四流动性愈发趋紧，机构心态更显谨慎。交易员称，美联储如预期升息后，虽然央行公开市场今日逆回购加码以稳定预期，但在年底临近及月度缴税开始陆续走款扰动下，早间大行供给继续收缩，非银类机构轧平头寸难度更为突出。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创八年半新低，因FED加息并暗示加快升息步伐

人民币兑美元即期早盘缩量大跌，与中间价同创八年半新低，因美联储(FED)加息并暗示加快升息步伐。交易员称，为稳定预期，监管层打出组合拳，对中间价启动过滤机制，同时稳定在岸波动点位，客盘购汇意愿有所下降，离岸则收紧人民币流动性。

--投行观点：2017年人民币贬值幅度料控制在5%，港股前低后高--中信里昂

投行中信里昂证券周四称，中国采取更积极措施扞卫人民币汇率，预期2017年人民币贬值幅度将会控制在5%，与此同时，中国可能加快国企改革及于年中开始让房地产市场松绑，令港股呈现前低后高的格局。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上涨，CFETS指数升至94.94

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日升0.55%至94.94；SDR篮子指数升至95.6，BIS篮子指数升至96.24。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收跌创近一个半月新低，美国升息令A股承压

中国股市沪综指周四续收跌，并创近一个半月收盘新低。分析师指出，美联储如预期升息并暗示明年加快升息脚步，令A股承压，今日大盘低开低走，银行股领跌，但个股表现仍较为活跃，盘面分化严重；料资金面压力未来仍会制约大盘走势。

--中国黄金：应成立市场发展基金，用民间资本丰富黄金储备--金交所官员

中国上海黄金交易所副总经理宋钰勤撰文建议，中国应成立黄金市场发展基金，以基金运作服务国家“一带一路”战略，用民间资本丰富国家黄金储备。

--中国个股：三一重工剥离亏损资产，转让子公司股权及应收账款

中国大型工程机械生产商--三一重工公告三笔关联交易，为优化资产结构，拟向控股股东三一集团下属公司出让所持北京三一重机100%股权，作价40.77亿元人民币；同时向三一集团转让两家子公司部分应收账款，涉及金额逾33亿元。

--香港新股：美图公司首日挂牌，开盘价比招股价高3.3%

中国修图应用程式开发商--美图公司首日挂牌，开盘价比招股价高3.3%；大市恒生指数则低开0.89%。

--中港个股：中国石化邀请银行在零售部门IPO前帮助转变结构--消息人士

熟悉情况的消息人士周三告诉路透，中国石化已邀请14家银行担任财务顾问，帮助其重整燃料销售部门的公司结构。该部门计划随后在香港进行首次公开发行(IPO)。

--香港个股：蒙牛乳业料2016年度业绩转亏，受附属公司亏损及去库存拖累