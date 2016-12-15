台湾债市：10年券殖利率收升因美联储升息，会后声明鹰派多单保守

* 10年券105/11期随美债殖利率收高，因FED升息 * 美联储会后声明偏鹰派，让多单偏保守操作 * 台债将持续受美债牵引，短线观察美债走势 * 明日105/11殖利率区间料在1.15-1.20% 路透台北12月15日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周四收升。交易 员指出，随着美债殖利率弹高，台债早盘跟着开高震荡走扬，引发交易商短线多单出场，带 动殖利率走高并收高；短线料将往1.2%靠拢，观察重点仍在美债走势。 他们表示，美国联邦准备理事会(FED)如市场预期升息一码，且会后声明偏鹰派，促使 美债殖利率收高，加上美债早盘在日本东京盘交易时进一步弹高，并再度冲破2.5%大关，促 使台债短多退场观望，台债殖利率最高冲至1.18%；但随即吸引大行库逢高进场承接，殖利 率略回落，以1.17%作收。 〞台债跟着美债走啊，行库逢高有进场。〞一大型银行交易员说；但因无法预估殖利率 会不会继续往上弹，短线只能采取往上跳着挂、跳着接的操作策略。 另一大型商银交易员亦称，受到美债殖利率在东京盘交易时突然弹高，台债盘中弹幅亦 随之扩大，大型银行则逢高进场，惟美债殖利率不排除进一步往上弹，多单大都保守应对。 他们表示，短线台债仍受美债牵引，因美债殖利率可能继续往上弹，目前市场气氛偏谨 慎，因短线欲多不易，多单接手也不敢太积极，只能视情况逢高一点一点往上接。 而后续观察的重点，交易员认为，除美债殖利率走势外，下周还要观察财政部明年的发 债计划以及央行理监事会利率决策。 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐， 因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。 交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料在1.15-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 +6.80 1.1700 1.1400-1.1800% 18.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1700% 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)