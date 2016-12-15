中国央企：监事会发现部分央企存在违规违纪问题，需高度重视--国资委

路透北京12月15日 - 中国国务院国资委周四表示，国有重点大型企业监事会在督查中发现，部分企业违规从事大宗商品融资性贸易和垫资业务等问题和风险，需要引起高度重视。下一步，监事会将强化当期和事中监督，对企业境外国有资产逐步实现常态化监督检查，切实维护国有资产安全。

国资委网站新闻稿称，监事会在对中央企业监督检查中发现，问题包括违规违纪、内部控制体系不健全、国有权益受损、企业负责人履职有待进一步规范和财务管理不规范。国务院要求监事会要围绕促进国有资本保值增值、防止国有资产流失和推进国有企业提质增效。

“有的违规对外拆借资金和提供担保，....有的与民营资本合作同股不同责；有的盲目“走出去”，境外资产管控不力。”新闻稿称，有的企业董事会运作不规范，外部董事作用未能有效发挥；个别企业存在调节利润或潜亏挂账等现象。

国资委表示，已逐户向企业印发监督检查情况通报和整改通知，督促企业认真加以整改，并将进一步加强督促检查，确保反映的问题件件要落地。三年来，监事会累计实地检查中央企业及重要子企业5,684户，对13家企业开展集中重点检查，对53家企业的部分项目开展境外国有资产检查。（完）

欲览方案详情，请点击国资委网站链接：here (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)