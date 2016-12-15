新兴汇市：亚币下跌人民币触及八年低点，美联储暗示将加快升息步伐

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 117.41 117.05 -0.31 +2.46 120.30 坡元 1.4380 1.4370 -0.07 -1.43 1.4175 台币 31.889 31.803 -0.27 +3.69 33.066 韩元 1179.00 1169.70 -0.79 -0.34 1174.95 泰铢 35.71 35.58 -0.36 +0.87 36.02 菲律宾披索 49.91 49.73 -0.36 -6.03 46.90 印尼卢比 13365.00 13292.00 -0.55 +3.14 13785.00 印度卢比 67.75 67.44 -0.46 -2.37 66.15 马币 4.4625 4.4440 -0.41 -3.87 4.2900 人民币 6.9342 6.9070 -0.39 -6.38 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/高琦/李爽 审校 王颖/孙茉莉/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。