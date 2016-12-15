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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 14:17 BJT

新兴汇市：亚币下跌人民币触及八年低点，美联储暗示将加快升息步伐

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.41    117.05   -0.31   +2.46    120.30
    坡元            1.4380    1.4370   -0.07   -1.43    1.4175
    台币          31.889    31.803   -0.27   +3.69    33.066
    韩元           1179.00   1169.70   -0.79   -0.34   1174.95
    泰铢             35.71     35.58   -0.36   +0.87     36.02
    菲律宾披索       49.91     49.73   -0.36   -6.03     46.90
    印尼卢比      13365.00  13292.00   -0.55   +3.14  13785.00
    印度卢比       67.75     67.44   -0.46   -2.37     66.15
    马币            4.4625    4.4440   -0.41   -3.87    4.2900
    人民币          6.9342    6.9070   -0.39   -6.38    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/高琦/李爽  审校 王颖/孙茉莉/于春红)

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