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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 14:32 BJT

澳洲股市：收跌，受美联储暗示加快升息步伐拖累

澳洲黄金类股 录得近八个月来最糟表现，因强势美元打压全球黄金价格跌至逾10个月低位。

Newcrest Mining 大跌5.2%，Regis Resources 重挫8%。

油价下跌拖累能源类股，伍德塞德石油 和Santos 跌幅分别为2.8%和10.7%。

金属类股 下挫2.3%，矿业巨擘必和必拓 跌1.8%。(完)

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