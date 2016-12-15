日本股市：小幅收涨盘中走势震荡，因日圆在美联储升息后走软

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月15日 - 日股日经指数周四收盘小幅上涨，盘中走势震荡，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行今年来的首次升息，并暗示未来升息步伐可能快于市场预期后，美元兑日圆飙升。
日经指数 收盘涨0.1%至19,273.79点，盘中曾跌至平盘下方。
东证股价指数 收涨0.3%至1,542.72点，稍早升至2015年最后一个交易日收盘价1,547.30点上方。
JPX-日经400指数 收涨0.2%至13,804.53点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。