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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 14:38 BJT

日本股市：小幅收涨盘中走势震荡，因日圆在美联储升息后走软

路透东京12月15日 - 日股日经指数周四收盘小幅上涨，盘中走势震荡，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行今年来的首次升息，并暗示未来升息步伐可能快于市场预期后，美元兑日圆飙升。

日经指数 收盘涨0.1%至19,273.79点，盘中曾跌至平盘下方。

东证股价指数 收涨0.3%至1,542.72点，稍早升至2015年最后一个交易日收盘价1,547.30点上方。

JPX-日经400指数 收涨0.2%至13,804.53点。(完)

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