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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 14:54 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元在低位获得支撑

0635GMT：

* 美元兑坡元在1.4360低位走势迟滞，但据称下方有投机客买盘和动能账户指令

* 在美联储为未来增加升息次数铺平道路后，市场倾向于逢低增持美元多仓

* 新加坡经济成长将保持疲弱态势，金管局明年可能将进一步放宽政策

* 美元兑坡元最新报1.4381-86，迄今交投区间介于1.4359-1.4436

(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 王颖)

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