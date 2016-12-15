全球金市：金价跌至逾10个月最低，因美联储暗示未来还有更多升息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“金价的前景不是特别好。美联储的言论更加强硬，短期内显然对金价不利，”澳新银行的分析师Daniel Hynes说。
“今日早间出现的抛售仅仅是个开始。鉴于美元升值，黄金显然处在艰难环境中。”
美元指数 之前一度触及102.620，为2003年1月以来高点。
美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
部分因预期经济前景会发生改变，美联储决策者对2017年升息次数的预估中值，从9月的升息两次，每次25个基点，上调至升息三次。
“鉴于(金价)现在已下跌，是否会跌至我们的下行目标1,125美元还需拭目以待，”INTL FCStone的分析师Edward Meir在一份报告中说。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 黄金持仓量自11月以来已减少约10%，周三减少0.80%至849.44吨。
现货银 下跌0.5%至每盎司16.74美元，现货铂金(白金) 涨0.3%至每盎司926.24美元。
现货铂钯金 涨0.7%至每盎司725美元，周三下跌逾1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云/李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。