全球金市：金价跌至逾10个月最低，因美联储暗示未来还有更多升息

“金价的前景不是特别好。美联储的言论更加强硬，短期内显然对金价不利，”澳新银行的分析师Daniel Hynes说。

“今日早间出现的抛售仅仅是个开始。鉴于美元升值，黄金显然处在艰难环境中。”

美元指数 之前一度触及102.620，为2003年1月以来高点。

美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

部分因预期经济前景会发生改变，美联储决策者对2017年升息次数的预估中值，从9月的升息两次，每次25个基点，上调至升息三次。

“鉴于(金价)现在已下跌，是否会跌至我们的下行目标1,125美元还需拭目以待，”INTL FCStone的分析师Edward Meir在一份报告中说。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 黄金持仓量自11月以来已减少约10%，周三减少0.80%至849.44吨。

现货银 下跌0.5%至每盎司16.74美元，现货铂金(白金) 涨0.3%至每盎司926.24美元。

现货铂钯金 涨0.7%至每盎司725美元，周三下跌逾1%。(完)

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