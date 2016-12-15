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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 14:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：人民币触及八年低点

0650GMT：

* 美元兑日圆涨0.39%，欧元兑美元跌0.54%，澳元兑美元升0.21%

* 美元兑人民币涨0.41%，美元兑离岸人民币升0.16%，美元兑坡元上扬0.06%，美元兑韩元涨0.75%

* 日股日经指数收高0.10%，沪综指跌1.09%，美国原油期货跌0.16%，美国10年期公债收益率报2.578%，日债收益率报0.083%

* 人民币跌至逾八年低点，因FED加息并暗示加快升息步伐

* 韩国央行维持利率不变，静观国内政治丑闻以及美联储升息

(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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