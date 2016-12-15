《汇市简讯》欧洲盘初：人民币触及八年低点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元兑日圆涨0.39%，欧元兑美元跌0.54%，澳元兑美元升0.21%
* 美元兑人民币涨0.41%，美元兑离岸人民币升0.16%，美元兑坡元上扬0.06%，美元兑韩元涨0.75%
* 日股日经指数收高0.10%，沪综指跌1.09%，美国原油期货跌0.16%，美国10年期公债收益率报2.578%，日债收益率报0.083%
* 人民币跌至逾八年低点，因FED加息并暗示加快升息步伐
* 韩国央行维持利率不变，静观国内政治丑闻以及美联储升息
(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。