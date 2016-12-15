国际油市：油价上日大跌后持稳，市场预期明年市场趋紧

澳新银行(ANZ)周四称，如果OPEC及俄罗斯等非OPEC产油国履行减产近180万桶/日的协议，油市将会在2017年第一季进入实质性供应短缺局面。

“这可能会在明年初将油价推至远高于每桶60美元的水准，”该行称。

尽管交易商称，仍不确定OPEC及其它产油国是否会贯彻实施减产，但油市吃紧也将会是新产出投资多年下滑的结果，因为运营商都在降低成本应对低油价环境。

“2017年将是投资下滑的第三年，降幅料为3%。而在之前，得追溯到1980年代才会见到连续三年投资减少的情况，”Rystad Energy油田服务研究副总裁Audun Martinsen称。

近期而言，原油价格受到美国原油库存下降的支撑。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少260万桶至4.8319亿桶。 (完)

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