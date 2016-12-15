国际油市：油价上日大跌后持稳，市场预期明年市场趋紧

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
澳新银行(ANZ)周四称，如果OPEC及俄罗斯等非OPEC产油国履行减产近180万桶/日的协议，油市将会在2017年第一季进入实质性供应短缺局面。
“这可能会在明年初将油价推至远高于每桶60美元的水准，”该行称。
尽管交易商称，仍不确定OPEC及其它产油国是否会贯彻实施减产，但油市吃紧也将会是新产出投资多年下滑的结果，因为运营商都在降低成本应对低油价环境。
“2017年将是投资下滑的第三年，降幅料为3%。而在之前，得追溯到1980年代才会见到连续三年投资减少的情况，”Rystad Energy油田服务研究副总裁Audun Martinsen称。
近期而言，原油价格受到美国原油库存下降的支撑。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少260万桶至4.8319亿桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/刘秀红；审校 于春红)
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