台湾经济：明年经济成长预估1.74%，CPI年增0.99%--台综院

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月15日 - 台湾民间智库--台湾综合经济研究院周四预估，台湾明年经济料成长1.74%，CPI年增0.99%；政府应采行扩大财政支出，以刺激经济成长。
台综院创办人刘泰英表示，台湾央行将重贴现率降至1.375%的历史偏低水位，但已无法刺激投资，显见货币政策无效。政府应好好运用隐藏于各部会中的预算，拨予国库，可拉抬内需，刺激经济成长。
至于美联储甫决议升息一码（25个基点）并调高明年升息速度，刘泰英认为，台湾资金本已过剩，资金流出对台湾影响并不大；台湾央行应不必干预市场太多，下周四的央行理监事会，预估应维持利率不变，至多升息半码。
台综院院长吴再益也表示，虽然过去外需市场是拉动台湾经济成长的主要力道，不过贸易保护主义兴起，内需将成为经济成长的主要动态，尤其要仰赖自发性的扩张政策刺激。
台综院预估今年的GDP成长率和CPI年增率分别为1.26%和1.21%。
主计总处11月间预估，台湾今年经济成长率1.35%、CPI年升1.31%；明年GDP成长1.87%，CPI成长0.75%。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。