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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 15:26 BJT

台湾经济：明年经济成长预估1.74%，CPI年增0.99%--台综院

路透台北12月15日 - 台湾民间智库--台湾综合经济研究院周四预估，台湾明年经济料成长1.74%，CPI年增0.99%；政府应采行扩大财政支出，以刺激经济成长。

台综院创办人刘泰英表示，台湾央行将重贴现率降至1.375%的历史偏低水位，但已无法刺激投资，显见货币政策无效。政府应好好运用隐藏于各部会中的预算，拨予国库，可拉抬内需，刺激经济成长。

至于美联储甫决议升息一码（25个基点）并调高明年升息速度，刘泰英认为，台湾资金本已过剩，资金流出对台湾影响并不大；台湾央行应不必干预市场太多，下周四的央行理监事会，预估应维持利率不变，至多升息半码。

台综院院长吴再益也表示，虽然过去外需市场是拉动台湾经济成长的主要力道，不过贸易保护主义兴起，内需将成为经济成长的主要动态，尤其要仰赖自发性的扩张政策刺激。

台综院预估今年的GDP成长率和CPI年增率分别为1.26%和1.21%。

主计总处11月间预估，台湾今年经济成长率1.35%、CPI年升1.31%；明年GDP成长1.87%，CPI成长0.75%。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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