路透基点：永丰余将五年期双档贷款目标规模调高至120亿台币--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台湾12月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的永丰余已较五年期双档贷款规模调高至120亿台币(3.78亿美元)，初始目标为100亿台币。
初始牵头行兼簿记行为台湾银行、第一商业银行和华南商业银行，台北富邦商业银行新加入任牵头行兼簿记行。永丰余为贷款A部分84亿台币的借款人，其子公司永丰余工业用纸股份有限公司是贷款B部分36亿台币的借款人。
A部分又进一步分为84亿台币循环信贷A1和50.4亿台币商业票据保证A2两部分，共计规模不得超过84亿台币。
B部分细分为36亿台币循环信贷B1和21.6亿台币商业票据保证B2两部分，合计规模不得超过36亿台币。
A1和B1部分利率分别较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60和65个基点，税前保底利率设在1.7%。A2和B2部分年担保费分别为65和70个基点。永丰余将为B部分提供承诺书。
参贷银行获最高前端费12个基点。贷款于12月12日举行签约。
多数所得将用于为借款人2012年12月获得的两项贷款进行再融资。其余款项将用于营运资本。
永丰余成立于1924年，生产纸制品及相关的机器和设备。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。