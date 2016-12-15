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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 16:01 BJT

路透基点：永丰余将五年期双档贷款目标规模调高至120亿台币--TRLPC

路透台湾12月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的永丰余已较五年期双档贷款规模调高至120亿台币(3.78亿美元)，初始目标为100亿台币。

初始牵头行兼簿记行为台湾银行、第一商业银行和华南商业银行，台北富邦商业银行新加入任牵头行兼簿记行。永丰余为贷款A部分84亿台币的借款人，其子公司永丰余工业用纸股份有限公司是贷款B部分36亿台币的借款人。

A部分又进一步分为84亿台币循环信贷A1和50.4亿台币商业票据保证A2两部分，共计规模不得超过84亿台币。

B部分细分为36亿台币循环信贷B1和21.6亿台币商业票据保证B2两部分，合计规模不得超过36亿台币。

A1和B1部分利率分别较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60和65个基点，税前保底利率设在1.7%。A2和B2部分年担保费分别为65和70个基点。永丰余将为B部分提供承诺书。

参贷银行获最高前端费12个基点。贷款于12月12日举行签约。

多数所得将用于为借款人2012年12月获得的两项贷款进行再融资。其余款项将用于营运资本。

永丰余成立于1924年，生产纸制品及相关的机器和设备。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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