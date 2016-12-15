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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 16:44 BJT

台湾汇市：台币兑美元收贬1.2角至逾一周低位，出口商抛汇限缩贬幅

* 台币兑美元贬至逾一周低位，因美联储加速明年升息时程
    * 出口商卖压颇大，因此限缩跌幅
    * 明日台币主要波动区间料在31.850-31.950

    路透台北12月15日 - 台币兑美元 周四收盘贬值1.2角，创逾一周低位。美国联
邦储备理事会(FED)如预期升息一码，且加快明年升息速度预估，台币一开盘即贬破32元。
不过出口商抛汇源源不绝，缩小了台币的贬势。
    
    台币兑美元今日收在31.923，收盘前低是12月6日的31.952。汇银人士表示，国际美元
势如破竹，韩元 早盘大贬，虽带动了台币盘初走弱且一举贬破32大关，不过盘中
由特定外商银带动美元抛盘，出口商眼见32以上抛汇无望，于是跟进美元卖压涌出，台币顺
势缩减跌幅。
    
    〞出口商整天都在卖(美元)。〞一位大型商银交易员说。
    
    至于央行的情况，多位交易员都表示，近期央行动作沈寂，鲜少见到入场干预。〞老大
根本没看到啊!〞一位小型商银交易员说。
    
    他们表示，虽然美国FED决议升息一码，不过这早已在市场的预期之内，不过FED提高了
明年升息预估时点则令市场相当意外，美元走势强劲。但接近年底，出口商有一定的抛汇压
力，虽说近期汇市一直有出口商的卖压在其中，不过之前汇市成交量一直没有太大，卖压并
未明显宣泄。
    
    〞未来能不能过32，就要看出口商要卖到什么时候了。〞前述小型商银交易员说。
     
    台湾股市周四微幅收跌0.09%。外资及陆资在台股买超13.18亿台币，连八个交易日买超
共计348亿台币。 
 
  
    韩元兑美元 收报1,178.5，上日收在1,169.7。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘略微缩小，但幅度不大；目前一个月美元/台币远汇 报31.837/3
1.898，上日收在31.860。 
         
    交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.850-31.950。

    美国联邦储备理事会(FED/美联储和)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，
因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
    
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
                                                                        亿美元
                                                                              
 台北外汇经纪公      31.923     31.803  31.880-32.050  32.050    10.22    6.68
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.922     31.801  31.881-32.000  31.000     4.08    3.86
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.040/-0.020              -0.050/-0.030
 美元/台币六个月期        -0.170/-0.130              -0.205/-0.165
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价           

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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