台湾汇市：台币兑美元收贬1.2角至逾一周低位，出口商抛汇限缩贬幅

* 台币兑美元贬至逾一周低位，因美联储加速明年升息时程 * 出口商卖压颇大，因此限缩跌幅 * 明日台币主要波动区间料在31.850-31.950 路透台北12月15日 - 台币兑美元 周四收盘贬值1.2角，创逾一周低位。美国联 邦储备理事会(FED)如预期升息一码，且加快明年升息速度预估，台币一开盘即贬破32元。 不过出口商抛汇源源不绝，缩小了台币的贬势。 台币兑美元今日收在31.923，收盘前低是12月6日的31.952。汇银人士表示，国际美元 势如破竹，韩元 早盘大贬，虽带动了台币盘初走弱且一举贬破32大关，不过盘中 由特定外商银带动美元抛盘，出口商眼见32以上抛汇无望，于是跟进美元卖压涌出，台币顺 势缩减跌幅。 〞出口商整天都在卖(美元)。〞一位大型商银交易员说。 至于央行的情况，多位交易员都表示，近期央行动作沈寂，鲜少见到入场干预。〞老大 根本没看到啊!〞一位小型商银交易员说。 他们表示，虽然美国FED决议升息一码，不过这早已在市场的预期之内，不过FED提高了 明年升息预估时点则令市场相当意外，美元走势强劲。但接近年底，出口商有一定的抛汇压 力，虽说近期汇市一直有出口商的卖压在其中，不过之前汇市成交量一直没有太大，卖压并 未明显宣泄。 〞未来能不能过32，就要看出口商要卖到什么时候了。〞前述小型商银交易员说。 台湾股市周四微幅收跌0.09%。外资及陆资在台股买超13.18亿台币，连八个交易日买超 共计348亿台币。 韩元兑美元 收报1,178.5，上日收在1,169.7。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略微缩小，但幅度不大；目前一个月美元/台币远汇 报31.837/3 1.898，上日收在31.860。 交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.850-31.950。 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐， 因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.923 31.803 31.880-32.050 32.050 10.22 6.68 司 元太外汇经纪公 31.922 31.801 31.881-32.000 31.000 4.08 3.86 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.170/-0.130 -0.205/-0.165 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)