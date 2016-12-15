金属期市：伦铜上涨，逆转之前因美元走强而出现的跌势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美联储升息推动美元指数升至近14年高点。
0712 GMT，伦敦期铜 上涨0.35%至每吨5,742美元。
上海期交所主力期铜合约 上涨0.54%至每吨46,790元人民币。
澳新银行大宗商品分析师Daniel Hynes指出，基本金属市场的紧俏局面加剧，令交易所库存继续承压。“11月的库存再度大幅下降，跌至2008年金融危机前所见低位。”
在过去六个月里，铜库存减少18%，铅库存减少10%，锌和铝库存下降7%。
伦敦期锌 和期镍 大体持平，分别报每吨2,802美元和11,435美元。
上海期锌 上扬2.3%，上海期镍 小升0.46%。上海期铝 收低0.91%。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/高琦 审校 白云/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。