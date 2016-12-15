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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 15:29 BJT

金属期市：伦铜上涨，逆转之前因美元走强而出现的跌势

美联储升息推动美元指数升至近14年高点。

0712 GMT，伦敦期铜 上涨0.35%至每吨5,742美元。

上海期交所主力期铜合约 上涨0.54%至每吨46,790元人民币。

澳新银行大宗商品分析师Daniel Hynes指出，基本金属市场的紧俏局面加剧，令交易所库存继续承压。“11月的库存再度大幅下降，跌至2008年金融危机前所见低位。”

在过去六个月里，铜库存减少18%，铅库存减少10%，锌和铝库存下降7%。

伦敦期锌 和期镍 大体持平，分别报每吨2,802美元和11,435美元。

上海期锌 上扬2.3%，上海期镍 小升0.46%。上海期铝 收低0.91%。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/高琦 审校 白云/艾茂林)

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