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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超88亿韩元，连续第八天买超

路透首尔12月15日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0721GMT，外资在韩国股市买超88亿韩元。外资已连续八天买超韩股，期间累计净买入6,632亿韩元(5.6219亿美元)的股票。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月15日 8.8 54.1 -63.8

^12月14日 176.3 -189.0 13.2

12月13日 112.0 -14.7 -102.5

12月12日 84.8 14.8 -96.4

12月 9日 57.1 58.4 -117.7

12月 8日 28.4 655.1 -654.6

12月 7日 78.3 -90.8 14.1

12月 6日 117.5 292.9 -360.5

12月 5日 -4.5 101.3 -114.4

12月 2日 -0.9 -47.6 23.0

12月 1日 30.9 -52.7 20.8

11月30日 274.0 -317.6 44.6

11月29日 450.8 -149.3 -8.3

11月28日 208.7 -204.6 -19.6

11月25日 19.9 -3.9 -36.3

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本月以来 688.7 781.7 -1,438.8

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今年以来 10,969.5 -4,772.8 -8,599.4

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注：^ 为修正后数据。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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