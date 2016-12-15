《汇市简讯》欧元兑美元未跌破2015年3月低位，欧元现轧空涨势

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* 美联储会议后欧元兑美元在亚洲汇市早盘来到1.0468的低位，欧元反弹及轧空带动欧元涨至1.0523的高位

* 最新卖盘令欧元在欧洲汇市早盘在1.0478走势蹒跚，行权价在1.05的期权有39亿美元到期

* 主要支撑位是2015年3月创下的双底1.0462-57，自2003年以来从未跌破

* 位于1.0450和1.0400的重大阻力位将进一步构成支撑

* 美元指数亚洲盘中涨至102.62的高点，这是2003年以来的高位，目前报1.0248

(完)