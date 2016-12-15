更新版 1-台湾货币市场：年内短率持稳既有区间，央行减发存单逾千亿台币令短钱充裕

* 年内短钱充裕令短率持稳区间 * 央行本周减发存单上千亿台币 * 28日起台银排定银行提领新钞 * 短票及RP利率大致持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北12月15日 - 台湾银行间短率周四仍盘旋既有区间。市场人士表示，由于央行本周起连续三日减 发存单合计逾千亿台币，令整体银行间资金水位垫高，目前短钱充裕惟跨年拆款资金供给要待下周才会陆续开 放，令年内短率暂先稳在原先区间内波动。 他们指出，市场对年底资金紧缩效应抱持谨慎态度，因银行间为考量年底财报BIS(资本适足率)计算及预 留现金冲刺放款业务，多数银行不能承作跨年拆款，今年底还要新增银行提领新钞的变数，将造成率先提领新 钞的银行钱摆在帐上却不能动用，为年底资金流动性增添变数。 〞年底有老大(央行)罩着，有什么好怕的，最近不是都有减发存单，央行可能会减发一段时间。〞一大型 公股银行资调人员说。 另位大行资调人员也称，央行从周一至周三减发存单合计高达1,019亿台币，很多银行本来缺钱的都变不 缺了，今日打电话来要钱的人变少，若央行持续减弱冲销力道，将有助于缓和市场对年底资金紧缩效应的疑虑 。 由于此次农历年春节假期落点在明年1月27日至2月1日，因应农历年新钞需求，台湾银行将从12月28日起 至明年1月16日陆续排定银行提领新钞。 本地时间 17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.923 31.803 台湾加权股价指数<.TWII 9,360.35 9,368.52 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.174-0.450% 0.177-0.450% --两周拆款利率区间 0.181-0.450% 0.185-0.450% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员称，今日发票量持平偏少，周五才会例行性增多，而原有一大行连两日开放承作 跨年短票，今日则未继续开门，虽不致影响短票利率走势，惟跨年短票的交投略较上日减少。 〞年底紧缩因素要先看下个星期跨年资金供给状况。〞一大型票券商交易员说。 他们认为，年底资金紧缩因素不容小觑，目前尽量争取资金承作跨年短票，以缓解年底紧缩效应的影响。 今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%，皆大致持 平上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.567%，区间为0.35-0.60%，成交量110.83亿台 币；前日加权平均利率为在0.539%，区间为0.35-0.60%，成交量89.44亿台币。 台湾央行周四发行3,154亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,244亿台币，发行余额减90亿台币；周五 存单到期金额则为1,443亿。 下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)222.2亿台币；落点分别为：周一1,470亿、周二778亿、周三838亿 、周四6,026.2亿，及周五1,110亿。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为492亿台币，累计超额准备达9,135亿台币、加计前期1%的 超额准备为1兆638亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，随着央行持续减发存单，今日银行端普遍还算多钱，寿险端 资金也是偏多，令RP利率持稳现有区间，不过目前RP交投仍以年内天期为主，料下周跨年RP承作量能才会逐渐 增温。 他们表示，下周起将提前分散资金落点年底，跨年RP利率预计较年内RP高出2-3个基点，希望陆续引导资 金承作跨年RP，但不能接受有家银行开出0.53%的高利承作跨农历年公债RP。 〞现在跨年有点早，下周再跨就好。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要落在0.30-0.33%，少数一周天期成交0.35-0.38%；月内 公司债附买回利率成交在0.40-0.42%，跨月天期则成交在0.43-0.45%，以上报价皆大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%；公司债附买回利率落在0. 31-0.33%；跨年公债参考利率在0.30-0.35%；公司债利率区间在0.35-0.40%，与上日报价变化不大。(完) (审校 乔艳红)