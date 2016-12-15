《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月15日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
12月15日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.89363 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 19.73 8.27 2.67 南玻 11.53 6.16 2.09 深康佳 4.60 2.91 1.77 ST中华 11.39 5.00 2.55 ST中冠 10.70 4.15 2.89 深深宝 17.49 7.18 2.73 深华发 24.38 7.27 3.75 深赤湾 18.84 12.49 1.69 特力 57.50 13.30 4.84 飞亚达 13.36 7.40 2.02 一致药业 66.30 47.60 1.56 深深房 11.17 5.72 2.19 ST盛润 8.36 6.50 1.44 深南电 9.97 5.03 2.22 深纺织 13.31 7.71 1.93 方大集团 13.08 7.18 2.04 深国商 12.39 5.04 2.75 深赛格 11.11 4.94 2.52 宝石 11.43 6.19 2.07 小天鹅 33.59 25.00 1.50 粤高速 6.66 4.88 1.53 晨鸣纸业 11.15 7.73 1.61 ST珠江 11.77 6.06 2.17 美菱电器 6.38 4.51 1.58 大冷股份 11.85 6.14 2.16 粤电力 5.30 3.63 1.63 佛山照明 9.89 6.14 1.80 江铃汽车 26.72 19.78 1.51 沙隆达 14.18 7.11 2.23 苏常柴 9.07 4.77 2.13 威孚高科 22.61 20.00 1.27 古井贡酒 46.22 29.64 1.75 ST东海 14.32 7.02 2.28 长安汽车 15.16 10.89 1.56 京东方 2.78 2.24 1.39 鲁泰 12.72 9.45 1.51 本钢板材 5.73 2.83 2.27 张裕 36.44 20.73 1.97 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。