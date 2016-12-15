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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 16:16 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月15日

12月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:15时，1港元=0.89362人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.77%，低于上交易日收盘的23.17%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.46      4.57      1.09
 建设银行                                          5.41      5.55      1.09
 中国银行                                          3.48      3.45      1.13
 农业银行                                          3.17      3.17      1.12
 招商银行                                         18.24     18.60      1.10
 中信银行                                          6.66      5.00      1.49
 交通银行                                          5.83      5.66      1.15
 民生银行                                          9.51      8.38      1.27
 中国人寿                                         24.11     20.70      1.30
 中国平安                                         35.60     40.95      0.97
 中国太保                                         29.09     28.40      1.15
 中信证券                                         16.12     16.40      1.10
 新华人寿                                         44.14     36.20      1.36
 海通证券                                         16.04     13.80      1.30
 华能国际                                          7.13      4.80      1.66
 大唐发电                                          3.87      2.01      2.15
 华电国际                                          5.03      3.30      1.71
 中煤能源                                          5.87      3.75      1.75
 中国神华                                         16.33     15.10      1.21
 中国石油                                          7.60      5.91      1.44
 兖州煤业                                         11.11      5.65      2.20
 中国石化                                          5.45      5.69      1.07
 上海石化                                          6.50      4.25      1.71
 中海油服                                         13.11      7.48      1.96
 仪征化纤                                          4.09      1.55      2.95
 中国铝业                                          4.62      3.26      1.59
 江西铜业                                         17.91     11.84      1.69
 洛阳钼业                                          3.92      1.90      2.31
 紫金矿业                                          3.48      2.50      1.56
 马钢股份                                          2.96      2.41      1.37
 鞍钢股份                                          5.43      4.86      1.25
 重庆钢铁                                          2.52      2.29      1.23
 海螺水泥                                         17.23     21.75      0.89
 洛阳玻璃                                         25.61      5.15      5.56
 京城机电                                          9.84      3.48      3.16
 中联重科                                          4.55      3.96      1.29
 金隅股份                                          4.32      2.67      1.81
 中国国航                                          7.00      4.99      1.57
 东方航空                                          6.23      3.39      2.06
 南方航空                                          6.79      4.09      1.86
 中国远洋                                          5.35      2.69      2.23
 中海集运                                          4.10      1.67      2.75
 中集集团                                         14.46     11.34      1.43
 中海发展                                          6.91      4.29      1.80
 宁沪高速                                          8.60      9.66      1.00
 深高速                                            8.58      6.88      1.40
 成渝高速                                          5.00      3.04      1.84
 皖通高速                                         16.04      6.10      2.94
 广深铁路                                          4.62      4.38      1.18
 中国南车                                          9.94      7.15      1.56
 中国交建                                         14.13      8.72      1.81
 中国铁建                                         11.40     10.16      1.26
 中国中铁                                          8.42      6.54      1.44
 长城汽车                                         11.10      7.19      1.73
 比亚迪                                           49.48     42.20      1.31
 广汽集团                                         23.50      9.26      2.84
 青岛啤酒                                         29.73     30.05      1.11
 白云山                                           23.46     18.78      1.40
 新华制药                                         12.14      5.35      2.54
 海信科龙                                          9.80      5.95      1.84
 南京熊猫                                         14.09      7.00      2.25
 晨鸣纸业                                         11.15      7.81      1.60
 上海医药                                         19.08     17.38      1.23
 中兴通讯                                         15.26     11.52      1.48
 东方电气                                         10.79      7.09      1.70
 潍柴动力                                         10.08     12.12      0.93
 东北电气                                          7.14      2.45      3.26
 广船国际                                         31.92     12.14      2.94
 昆明机床                                          7.83      2.38      3.68
 一拖股份                                         11.17      4.36      2.87
 北辰实业                                          4.11      2.36      1.95
 创业环保                                          8.04      3.93      2.29
 中国中冶                                          4.65      2.50      2.08
 金风科技                                         16.70     12.84      1.46
 丽珠                                             56.12     45.00      1.40
 万科                                             22.33     19.48      1.28
 郑煤机                                            6.70      4.18      1.79
 大连港                                            2.73      1.37      2.23
 山东墨龙                                          9.77      2.90      3.77
 浙江世宝                                         31.49      8.74      4.03
 复星医药                                         22.83     23.30      1.10
 光大银行                                          3.98      3.60      1.24
 东江环保                                         17.42     12.30      1.58
 上海电气                                          8.42      3.47      2.72
 广发证券                                         17.05     16.88      1.13
 华泰证券                                         18.06     16.04      1.26
 东方证券                                         15.54      7.81      2.23
 光大证券                                         16.08     12.14      1.48
 招商证券                                         16.80     12.04      1.56
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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