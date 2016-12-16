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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：12月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月16日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,443亿台币。 

    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。     
-------------------------------------------------------------------------------      
    本提存期
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 共2兆(万亿)7,105亿台币，分别为： 
       12/19                 1,470.00亿台币
       12/20                   778.00亿台币
       12/21                   838.00亿台币
       12/22                 6,026.20亿台币
       12/23                 1,110.00亿台币
       12/26                 3,964.50亿台币
       12/27                 2,050.50亿台币
       12/28                 1,201.50亿台币
       12/29                 1,769.50亿台币
       12/30                 2,331.50亿台币
   2017/1/2                  1,727.00亿台币
              
        1/3                  3,838.30亿台币
              
  注*：表更新
    
   --公债付息共6.375亿台币。
   12/28      99甲9期5息              6.375亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    紧缩因素： 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 

 (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)

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