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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 17:01 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币缩量收跌创八年半新低，因FED加息并暗示升息提速

* 人民币大跌至八年半低点，并创年内最大单日跌幅
    * 离岸人民币流动性依旧偏紧
    * 客盘购汇意愿降低，成交明显回落
    * 美联储明年将持续加息，人民币仍承压
    * 年内破“7”概率并不大

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月15日 - 人民币兑美元即期 周四缩量大跌，并创年内最大
单日跌幅，与中间价同创八年半新低，因美联储(FED)加息并暗示加快升息步伐。交易员称
，为稳定预期，监管层打出组合拳，对中间价启动过滤机制，同时稳定在岸波动点位，客盘
购汇意愿有所下降，离岸则收紧人民币流动性。
    
    他们并认为，美联储后续仍有加息动作，将令人民币继续承压，但监管层料仍会控制贬
值速度，年内破“7”概率并不大，甚至不排除短期内借美元调整推动人民币阶段反弹的可
能。
    
    “今天市场还是相对稳定的，有效波动也不大。境外稳定因为funding很夸张，做空人
民币的成本高，境外（美元）就不会上；境内有窗口指导，加上年底额度不多了，客盘购汇
就少了。”一中资行交易员称。
    
    另有中资行交易员表示，感觉汇率的压力确实蛮大的，接下来要看央妈对汇率的容忍底
线，如果今年就跌破7，明年购汇额度出来，跌起来就是无底洞了。
    
    人民币兑美元即期今日收盘报6.9354元，跌幅为0.44%，创年内最大单日跌幅；中间价
CNY=PBOC今日报6.9289元，上日为6.9028元。稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开
在6.9390元附近。
    
    今日离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续上行，其中隔夜HICN
HONDF=由周三的7.32233%大涨444个基点至11.76367%；周三隔夜HIBOR已涨271个基点。一
年期HIBOR 亦升57个基点至6.66783%。

    另外，路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周四盘中一度大涨1,2
62个基点至16.125%，最新报7.394%；一年期的掉期隐含利率 则最多涨36个基点
至6.137%，最新报5.510%。

    全球汇市方面，美元指数周四升至14年高点附近，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)
提高2017年预计升息次数后获得极大提振，从而为特朗普胜选后持续一个月的涨势再度提供
动能，并打压新兴市场货币。 
    
    美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，预计升息三次，以适应新政府
的政策。即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振
成长。 

    以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要
报价：  
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.9354       6.9049      -0.44%
               FXS>                           
   中间价             6.9289       6.9028      -0.38%
 成交额<CNYSPTVOL=C  249.43亿   323.11亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     86       日低6.9366   日高6.92
                                                 8
   今年以来升贬幅度                             -6.37%
 2005年汇改以来升贬                             19.34%
               幅度                           
  一年期美元/人民币      452.5                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.9341       6.926              
 一年期NDF<CNY1YNDF   7.2255       7.2055             
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9347；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.2726、5.8957和8.7014。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)

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