更新版 1-中国汇市：人民币缩量收跌创八年半新低，因FED加息并暗示升息提速

* 人民币大跌至八年半低点，并创年内最大单日跌幅 * 离岸人民币流动性依旧偏紧 * 客盘购汇意愿降低，成交明显回落 * 美联储明年将持续加息，人民币仍承压 * 年内破“7”概率并不大 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月15日 - 人民币兑美元即期 周四缩量大跌，并创年内最大 单日跌幅，与中间价同创八年半新低，因美联储(FED)加息并暗示加快升息步伐。交易员称 ，为稳定预期，监管层打出组合拳，对中间价启动过滤机制，同时稳定在岸波动点位，客盘 购汇意愿有所下降，离岸则收紧人民币流动性。 他们并认为，美联储后续仍有加息动作，将令人民币继续承压，但监管层料仍会控制贬 值速度，年内破“7”概率并不大，甚至不排除短期内借美元调整推动人民币阶段反弹的可 能。 “今天市场还是相对稳定的，有效波动也不大。境外稳定因为funding很夸张，做空人 民币的成本高，境外（美元）就不会上；境内有窗口指导，加上年底额度不多了，客盘购汇 就少了。”一中资行交易员称。 另有中资行交易员表示，感觉汇率的压力确实蛮大的，接下来要看央妈对汇率的容忍底 线，如果今年就跌破7，明年购汇额度出来，跌起来就是无底洞了。 人民币兑美元即期今日收盘报6.9354元，跌幅为0.44%，创年内最大单日跌幅；中间价 CNY=PBOC今日报6.9289元，上日为6.9028元。稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开 在6.9390元附近。 今日离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续上行，其中隔夜HICN HONDF=由周三的7.32233%大涨444个基点至11.76367%；周三隔夜HIBOR已涨271个基点。一 年期HIBOR 亦升57个基点至6.66783%。 另外，路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周四盘中一度大涨1,2 62个基点至16.125%，最新报7.394%；一年期的掉期隐含利率 则最多涨36个基点 至6.137%，最新报5.510%。 全球汇市方面，美元指数周四升至14年高点附近，在美国联邦储备理事会(美联储/FED) 提高2017年预计升息次数后获得极大提振，从而为特朗普胜选后持续一个月的涨势再度提供 动能，并打压新兴市场货币。 美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，预计升息三次，以适应新政府 的政策。即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振 成长。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9354 6.9049 -0.44% FXS> 中间价 6.9289 6.9028 -0.38% 成交额<CNYSPTVOL=C 249.43亿 323.11亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 86 日低6.9366 日高6.92 8 今年以来升贬幅度 -6.37% 2005年汇改以来升贬 19.34% 幅度 一年期美元/人民币 452.5 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9341 6.926 一年期NDF<CNY1YNDF 7.2255 7.2055 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9347； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.2726、5.8957和8.7014。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)