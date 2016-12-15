路透基点：九仓电讯杠杆收购案新获1.05亿美元夹层融资支持--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
夹层债于10月签约，11月提取。
九仓电讯截至6月30日的12个月里，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为8.08亿港元。以此为基础计算，夹层债的杠杆倍数约为1倍，(不计4.05亿港元循环贷的)优先贷款杠杆约为5.5倍。
优先贷款的最高综合收益为360个基点，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码325个基点，平均期限为4.5年。
渣打、国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、台北富邦银行为原始牵头行兼簿记行，渣打银行也是协调行。
安博凯(MBK Partners)和TPG Asia组建财团收购九仓电讯的100%股权，两家公司在财团中是平等伙伴关系。(完)
(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 张明钧/孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。