路透基点：九仓电讯杠杆收购案新获1.05亿美元夹层融资支持--TRLPC

夹层债于10月签约，11月提取。

九仓电讯截至6月30日的12个月里，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为8.08亿港元。以此为基础计算，夹层债的杠杆倍数约为1倍，(不计4.05亿港元循环贷的)优先贷款杠杆约为5.5倍。

优先贷款的最高综合收益为360个基点，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码325个基点，平均期限为4.5年。

渣打、国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、台北富邦银行为原始牵头行兼簿记行，渣打银行也是协调行。

安博凯(MBK Partners)和TPG Asia组建财团收购九仓电讯的100%股权，两家公司在财团中是平等伙伴关系。(完)