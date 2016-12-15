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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 17:25 BJT

瑞士央行：总裁称负利率和汇市干预对于压制高估的瑞郎汇率仍是必要的

路透伯尔尼12月15日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周四表示，为了抑制“过度高估的”瑞郎汇率，央行实施负利率及保持干预汇市的意愿仍是恰当的和必要的。

“在高度波动的时期，我们准备进行汇市干预的意愿已经起到了稳定汇市的效果。”乔丹表示，之前瑞士央行维持利率不变。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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